Проспали апокалипсис. Пять страшных прогнозов насчет будущего Земли, которые так и не сбылись

Эксперты ООН предсказали, что озоновый слой может полностью восстановиться через 40 лет. Проблема, которая казалась нерешаемой 20 лет назад, теперь, похоже, теряет свою актуальность. В связи с этим, НВ составило топ научных и ненаучных прогнозов о судьбе человечества, которые не сбылись.

“Все лгут” - именно так говорил герой Хью-Лори, циничный врач-наркоман из культового американского телесериала. Конечно, в эпоху постправды и “новостей плоской Земли” любимая фраза Доктора Хауса должна стать жизненным слоганом каждого человека. Но, как показывает практика, немногие привыкли сомневаться в информации, которую долгие годы принято считать достоверной.

К примеру, на днях, специалисты из Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что озоновый слой Земли в Северном полушарии должен полностью восстановиться к 2030-му, а на всей планете - к 2060-му. По словам экспертов из ООН, решающую роль в этом сыграл Монреальский протокол 1987 года, который ввел запрет на производство химических веществ, разрушающих озоновый слой.

Хотя, в недавнем расследовании The New York Times, журналисты выяснили, что многие заводы в Китае по-прежнему используют запрещенные Монреальским протоколом вещества, игнорируют экологические нормы и подвергают опасности все живое на планете.

И суть даже не в том, что сейчас возобновились споры между учеными, которые доказывают, что их работа принесла реальный результат, и скептиками, уверенными, что защитный шар в атмосфере восстановился бы сам по себе. Суть в том, что “озоновая страшилка”, которая казалась необратимой и нерешаемой проблемой в 1990-х, теперь может потерять свою актуальность.

В связи с этим, НВ вспоминает самые громкие прогнозы современности, которые так и не сбылись.

Коллайдер-убийца

Поразительно, но для многих жителей Земли главной угрозой существования нашей планеты последние 10 лет были не ядерные войны, глобальный голод или даже атака инопланетян. Массовая публика боялась запуска Большого адронного коллайдера (БАК), который должен был ускорять заряженные частицы для научных исследований.

Причем, сеяли панику даже “эксперты”: в 2008-м бывшие сотрудники Комиссии ядерной безопасности США Вальтер Вагнер и Льюис Санчо заявили, что БАК может уничтожить человечество.

Пару не устраивало, что исследования могут привести к созданию черной дыры на Земле и появлению так называемой “странной материи”, которая может изменить гравитационное поле нашей планеты.

Позже, ученые из Швейцарии опровергли предположения Вагнера и Санчо, доказав, что черные дыры могут появляться только на субатомном уровне и сразу же исчезать, а наличие “странной материи” и вовсе является антинаучной теорией.

Вместо прогнозированного апокалипсиса, за 10 лет работы коллайдера, исследователям удалось открыть Бозон Хиггса, подтвердить существование многих мельчайших частиц и произвести еще ряд важнейших открытий в современной науке.

Птичий грипп

Сегодня, название этого вируса воспринимается уже не с такой опаской, как в конце 2000-х.

Тогда болезнь казалась реально устрашающей, поскольку во все колокола зазвонила авторитетная Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). После вспышки эпидемии в период с 2003-го по 2006-й, страны пообещали выделить около $2 млрд на борьбу с недугом.

Координатор ООН Дэвид Новарро заявлял, что событие является достаточно серьезным. “Сегодня мы видим, что мир действительно беспокоится и хочет побороть угрозу птичьего гриппа и возможную глобальную эпидемию”, - рассказал Новарро The New York Times.

Его коллеги из ВОЗ предполагали, что только в 2006-м около 150 млн людей будут заражены вирусом H5N1.

Прогноз вышел самую малость преувеличенным: по данным той же ВОЗ, с 2003-го по 2014-й был зафиксирован 701 случай заражения птичьим гриппом, и 407 из них имели летальный исход.

150-летние люди



Биохимик доктор Бернард Луи Стрехлер, который изучал процессы старения человека, был уверен, что клетки человеческого организма являются главной проблемой продолжительности жизни.

Поскольку со временем они теряют способность разделяться, Стрехлер предложил заменить старые клетки на новые, и тогда, по его словам, мы могли бы жить “очень долго, если не вечно”.

Ученый умер в 2001-м в возрасте 76 лет от сердечного приступа, но на пике своих исследований в середине 1970-х он успел обнадежить весь мир достаточно громким заявлением: выступая на конференции Федерации экспериментальной биологии, исследователь из Калифорнии спрогнозировал, что люди будут жить по 150 лет к концу 20 столетия.

К сожалению, мечта доктора Стрехлер не осуществилась до сих пор и, мало того, не имеет особых перспектив в ближайшем будущем. Хотя, как ранее писало НВ, Российский медиамагнат Дмитрий Ицков планирует полностью перенести личность человека в роботизированный компьютер и предоставить миру “цифровое бессмертие” уже в 2045-м.

Предсказания Ванги



Значительное влияние на массовое мнение имели не только ученые, но и балканская провидица Вангелия Пандева Гуштерова a.k.a. Вангелия Сурчева a.k.a. Вангелия Димитрова a.k.a. баба Ванга.

По некоторым данным, экстрасенс предсказала такие катастрофы, как авария на Чернобыльской АЭС и теракты во Всемирном торговом центре Нью-Йорка 11 сентября 2001-го.

Но, самое известное предсказание Ванги куда серьезнее: “современному Нострадамусу” приписывают прогноз о Третьей мировой войне 2010-2014.

В это время Землю должны были всколыхнуть многочисленные ядерные взрывы, массовое применение химического оружия, войны между представителями разных религий и полное истребление населения Европы.

Напомним, Ванга умерла в 1996-м в возрасте 85 лет от рака.

Конец света Майя



Ну и, конечно же, нельзя обойтись без самого главного предсказания 21 века.

Ставшие популярными в медиа трактовки календаря древнего южноамериканского племени Майя гласили, что переход к следующей шестой эре Земли должен был состояться 21 декабря 2012 года.

Эта информация стала клондайком для желтой прессы и псевдоученых, которые пиарились на заявлениях о глобальном катаклизме и настоящем армагеддоне.

Для знающих исследователей подобные прогнозы не несли и малейшей ценности, поскольку конец света 2012 не имел никаких практических доказательств и только отвлекал общество от реальных климатических проблем на планете.