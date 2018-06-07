Звери страх потеряли. Австралийские сумчатые перестали бояться динго всего за 13 поколений

Северные сумчатые куницы лишились страха перед хищниками после того, как их переселили на изолированный остров.

Животные перестали бояться хищных собак динго всего за 13 поколений, сообщает Phys.org.

Трио исследователей из Университета Мельбурна и Университета наук о жизни в Сиднее обнаружило популяцию млекопитающих, которые потеряли свой страх перед хищниками всего за 13 поколений. В своей статье, Крис Джолли, Джонатан Уэбб и Бен Филлипс описывают, к чему привела защитная изоляция на отдельный остров северных сумчатых куниц.

Северные сумчатые куницы когда-то населяли большие регионы в северной Австралии. После прибытия людей их число резко сократилось из-за появления ядовитых тростниковых жаб. Чтобы предотвратить исчезновение сумчатых, защитники окружающей среды захватили несколько животных и выпустили их на двух небольших островах недалеко от побережья Австралии. Это казалось замечательным успехом, так как популяции куниц на островах резко выросли.

Довольные своими результатами, экологи попытались извлечь выгоду из своего успеха, вернув куниц в родную среду. К сожалению, эксперимент прошел не так, как планировалось. В течение всего 21 месяца большинство куниц погибли. Причиной были не ядовитые жабы, а динго, которые охотились на куниц. Это стало неожиданностью для команды, потому что до изоляции сумчатые куницы смогли выжить на территории с динго.

Чтобы проверить, почему так произошло, ученые провели эксперимент, в котором приняли участие три группы куниц: выросшие на материке, выросшие на островах, а также родившиеся в неволе потомки обеих групп. Каждой особи представили три коробки с кормом, достать который можно только просунув морду в отверстие, покрытое шерстью динго. Исследователи измеряли как время, которое куницы проводили рядом с коробкой, так и количество корма, которое им удалось съесть.

Оказалось, что материковые куницы тратили больше времени на исследование коробок с кормом и меньше съедали. Так же себя вели их выросшие в неволе потомки. Но островные куницы не реагировали на шерсть динго и были смелее. То есть всего через 13 поколений сумчатые куницы перестали бояться динго, поскольку потеряли этот инстинкт.

Это исследование показывает, что поведение, которое основано на страхе перед хищниками, может быть потеряно очень быстро и что это может сделать невозможным возвращение животных на богатый хищниками материк.