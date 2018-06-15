Зачем Uber знать насколько вы пьяны? Блог Константина Ценцуры

Uber разрабатывает технологию, которая призвана улучить сервис для выпивших пассажиров.

Американский сервис городских перевозок Uber запатентовал систему для определения клиентов, которые заказывают машину под действием алкоголя или наркотических веществ.

Планируется, что для определения состояния пассажиров система будет использовать приложение Uber для смартфона. Искусственный интеллект должен отслеживать нехарактерные опечатки пользователей при вводе запроса, скорость ходьбы и даже положение телефона.

Учитывая такие мелкие детали, технология будет знать – если клиент долго не может ввести свой адрес, постоянно промахивается по клавишам, медленно идет, шатается из стороны в сторону и его телефон падает, – то, скорее всего, на мозг этого человека влияют определенные вещества.

Но, компания планирует подобные нововведения отнюдь не для того, чтобы отвозить поддатых пассажиров в полицейский участок. Uber заявляет об улучшении своего сервиса как для пассажиров, так и для водителей.

После определения выпивших клиентов, система автоматически подберет более освещенное место посадки в авто, отправит на заказ более опытного водителя и будет избегать каршеринга с другими пассажирами, чтобы предупредить конфликты.

Идея довольно неплохая, учитывая что некоторые люди, особенно в ночное время, пользуются услугами такси после встреч с друзьями, застолий и прочих гулянок.

Но не все так гладко, ведь к этой, еще незапущенной, системе уже высказывают ряд претензий.

В частности, британское издание The Guardian пишет, что подобная технология вновь может пролить свет на методы сбора информации Uber, оставив недовольными пользователей, которые хотят приватности.

Доля истины в этом есть, ведь Uber не раз был в центре скандалов с утечкой информации со своей клиентской базы. А что если и такие данные попадут в руки недоброжелателей? Вряд ли менеджер или представитель какой-нибудь компании захочет, чтобы в сеть просочилась информация о том, как часто они заказывают такси после алкоголя, или, куда хуже, после наркотиков.

Кроме этого, журналист Арва Магдави пишет, что такая система может стать частью инструмента «God View» (Обзора Бога), который привел к скандалам в Uber, когда работники компании злоупотребляли своими возможностями и отслеживали своих бывших, политиков и селебритис.

С учетом того, что в Uber были десятки прецедентов с сексуальными домогательствами к пассажирам, причем часто жертвы были не в трезвом состоянии, – новая «полезная» технология может стать настоящим сокровищем для водителей, которые не видят никаких препятствий своим фантазиям, если девушка (ну, или парень) садится в машину с блеском в глазах и глуповатой улыбкой.

Вот так, скандалы с сексуальными домогательствами и утечками данных не дают шанса новым технологий, убивая отличную идею в самом начале.

Неизвестно, будет ли взята новая система Uber на вооружение, но, получается, что подобные большие компании становятся заложниками своих же ресурсов.

То есть, будучи, по сути, информационным посредником, и намереваясь создать качественный сервис, который быстро, удобно и выгодно решит проблемы потребителей – компании сталкиваются с хакерами и троллями, которые по-робингудски публикуют данные пользователей и обвиняют всех подряд во всемирном заговоре и тотальной слежке.

Да, конечно, вину с таких компаний снимать тоже нельзя. Раз уж вы беретесь собирать персональную информацию о каждом клиенте для лучшего сервиса, – то сделайте так, чтобы к ней нельзя было подступиться сторонним лицам. Не говоря уже об использовании этой информации в политических и рекламных целях.

Но, я думаю, тот же самый Uber сейчас отдал бы многое, чтобы исправить ошибки с утечками данных своих клиентов и отмыть жирное пятно с бренда компании.

Зато теперь, каждая подобная идея и нововведение будет критиковаться и проверяться на практичность со всех сторон. Главное в таком деле – не перегибать с критикой и не губить хорошие предложения.

Автор колонки – Константин Ценцура, журналист НВ Техно.