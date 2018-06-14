За последние пять лет скорость таяния льда в Антарктиде утроилась

Международная группа ученых выяснила, что скорость таяния антарктических пластов льда ускорилась в три раза за последние пять лет.

При этом вклад Антарктики в повышение уровня моря по-прежнему остается небольшим: всего лишь 7,6 миллиметра в период с 1992 по 2017 год, пишет New Scientist.

"Произошло резкое увеличение, причем почти половина потерь приходится на последние пять лет. Перспектива на будущее отличается от того, что мы предполагали ранее", - говорит Эндрю Шеперд из Университета Лидса в Великобритании, одного из 84 ученых, которые участвовали в исследовании.

До 2012 года потеря льда в Антарктике составляла всего 0,2 мм в год до уровня моря и, по-видимому, не увеличивалась. "Мы не смогли обнаружить никакого ускорения", - говорит Шеперд. Но с 2012 года этот показатель утроился до 0,6 мм в год.

По данным авторов иследования, до 2012 года сокращение количества льда в Антарктике держалось на уровне 76 млрд тонн в год, однако с тех пор эта цифра выросла до уровня 219 млрд тонн в год.

Компьютерное моделирование в 2016 году показало, что только одна Антарктида может потерять достаточно льда к 2100 году, чтобы повысить уровень моря на 2 метра. Это означает, что общий уровень моря может подняться более чем на 3 метра к 2100 году. Он будет продолжать расти долго после этого.

Хотя многие гляциологи скептически относятся к исследованию 2016 года, никто точно не знает, как быстро будут увеличиваться моря. Проблема заключается в том, что компьютерные модели - это, по сути, единственный способ предсказать, сколько потеряет лед Антарктики. И единственный способ проверить эти модели - сравнить их прогнозы с тем, что на самом деле происходит.

Самый важный вопрос заключается в том, является ли увеличение потери льда в Антарктике временным явлением, или скорость таяния льда будет продолжать расти нелинейным образом: быстро возрастет до нескольких миллиметров в год, затем до нескольких сантиметров в год и так далее.