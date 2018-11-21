Что вы курите? Знаменитый телеведущий Билл Най высмеял план Илона Маска по колонизации Марса

Американский популяризатор науки Билл Най заявил, что планы по колонизации Марса - абсурдны. Телеведущий указывает, что там нет никаких ресурсов и что люди не могут позаботиться даже о своей планете.

Проблема колонизации Марса в научном сообществе США является, своего рода, ящиком Пандоры для массовой аудитории. Несмотря на грандиозные планы и заявления Илона Маска, многие ученые говорят, что населить Красную планету землянами - невозможно.

К числу “марсоскептиков” присоединился и известный американский телеведущий Билл Най. “При всем моем уважении к идее терраформирования Марса… Ребят, вы что, под кайфом?”, - рассказал Най в интервью USA Today.

Мнение 62-летнего американца является авторитетным, поскольку Билл Най не просто журналист, но и инженер, эксперт по воздухоплаванию, популяризатор науки, а также исполнительный директор Планетарного общества.

Будучи бывшим сотрудников Boeing, Най заявил, что колонизация Марса - это, скорее, научная фантастика. “Это не разумно, потому что там слишком холодно и почти нет воды. Не говоря уже о еде и, я напомню, воздухе”, - говорит Билл.

Телеведущий также считает эти планы глупыми, поскольку “человечество не может позаботиться о планете, на которой оно живет”. Хоть Билл Най и советует оставить Марс в покое, он не против отправки туда космонавтов для научных исследований.

Кто еще не верит?

Не менее известный телеведущий и астрофизик Нил Деграсс Тайсон также заявлял, что колонизация Марса невозможна.

Помимо медийных личностей, свои аргументы представляли и ученые. Несколько месяцев назад в журнале Nature Astronomy вышла работа Брюса Якоски, которую проспонсировало NASA.

В частности, там указано, что терраформирование (создание приемлемых климатических условий для человека) Марса невозможно, поскольку на этой планете находится слишком мало углекислого газа и инженеры не смогут значительно повысить там температуру искусственным образом.

Исследователи подсчитали, что даже если получится извлечь весь диоксид карбона, который есть в минералах, ледниках и почве Марса - его количество в атмосфере увеличится лишь до 6.9% от земного.

Теоретически, это может повысить температуру до 10 градусов Цельсия. На Земле это, конечно, внушительные цифры, но в условиях стабильных марсианских минус 60 - такое потепление будет не очень-то заметным.

Что думает Маск?

Пока ученые-хейтеры подсчитывают потенциальное количество углекислого газа на Марсе, Илон Маск курит косяк в прямом эфире радиошоу. Кстати, возможно именно это имел в виду Билл Най, когда спрашивал под кайфом ли “колонизаторы”?

Шутки шутками, а планы основателя SpaceX более чем серьезны, и, похоже, он не собирается от них отступать. В конце сентября 2018-го Илон даже опубликовал макеты долгожданной ракеты BFR и первой человеческой базы на Марсе Mars Base Alpha.

Маск уверял, что первые миссии BFR без людей должны стартовать в 2022-м, а два управляемых человеком полета произойдут не раньше 2024-го. Основать первую базу землян на Марсе SpaceX планирует к 2028-му.

Mars Base Alpha pic.twitter.com/O1llQp8rFY — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2018

Концепция колонизации остается прежней: компания надеется на 31 двигатель Raptor в ракете BFR, которые будут питаться топливом из жидкого кислорода и метана. Такая стратегия позволит не везти дополнительное горючее на Марс и перезаправить ракеты прямо там, благодаря существующим природным ресурсам.

В идеале, каждая BFR должна будет доставить 100 человек команды и 100 тонн полезного груза, которые помогут им обосноваться и добывать около одной тонны льда в день.

Кто поддерживает планы Маска и SpaceX?

Помимо некоторых разногласий со SpaceX в практической реализации проекта, уверен в колонизации Марса и основатель Марсианского сообщества Роберт Зубрин, который разрабатывал миссии на Марс для NASA в 1990-х.



Пару месяцев назад, в интервью НВ, Роберт ответил на критику по поводу недостатка углекислого газа на Марсе, что могло бы погубить идею колонизации планеты в принципе.

Ученый объяснил, что заявления о количестве углекислого газа на Марсе имеют мало фактических доказательств. До сих пор эксперты опирались только на данные спутника MAVEN и пары марсоходов, которые углубились в почву Марса лишь на несколько сантиметров.

“Исследователи доказали только то, что на Марсе есть углекислый газ. Мы не можем узнать сколько его там, пока мы сами не пробурим почву. Мы должны пробурить ее в разных местах планеты и исследовать пару сотен метров вглубь, чтобы узнать, сколько в действительности углекислого газа находится в почве”, - объяснил Зубрин.

Не верит Роберт и квалификации авторов работы, вспоминая их неверные прогнозы несколько десятков лет назад: “Эту статью написал Брюс Якоски, который в начале 1990-х говорил о том, что на средних широтах Марса не может быть льда. После этого мы нашли там огромные ледники. Он был не прав тогда, и он не прав сейчас”.

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