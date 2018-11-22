Всюду жизнь. На одной из экзопланет TRAPPIST-1 может быть жидкая вода

Новое исследование показывает, что на поверхности экзопланеты TRAPPIST-1e может быть водяной океан.
Остальные планеты этой звездной системы, судя по всему, непригодны для жизни, сообщает BGR.
Звезда TRAPPIST-1 — маленький и очень тусклый красный карлик в 39 световых годах от нас. Масса звезды составляет всего 8% от солнечной. С тех пор, как астрономы объявили об открытии семи экзопланет вокруг TRAPPIST-1, исследователи строили модели и пытались определить, есть ли среди этих планет потенциально пригодные для жизни миры.
Группа ученых из Университета Джорджа Вашингтона полагает, что у звезды была чрезвычайно интенсивная ранняя фаза, которая, вероятно, выжгла планеты, испарив с их поверхности атмосферу и влагу. Тем не менее, используя новое моделирование, исследовательская группа пришла к выводу, что планета TRAPPIST-1e, возможно, избежала судьбы других планет в системе и все еще может поддерживать океан на поверхности.
"Мы не просто предположили, что эти планеты будут вести себя так же, как миры Солнечной системы, а просчитали поведение их атмосфер с нуля. Оказалось, что только планета TRAPPIST-1e может быть похожей на Землю, если на ней изначально было очень много воды", — заявил Эндрю Линковски из университета Вашингтона.
TRAPPIST-1b, ближайшая к звезде планета, слишком горяча даже для облаков серной кислоты, вроде тех, что наблюдаются на Венере. Планеты c и d получают немного больше энергии от своей звезды, чем Венера, и, вероятно, похожи на нее — горячий мир с плотной, непригодной для жизни атмосферой. Впрочем, вероятно, эта атмосфера состоит в основном из кислорода.
Внешние планеты f, g и h могут быть похожи на Венеру или могут быть заморожены, в зависимости от того, сколько воды образовалось на планете во время ее эволюции.
Напомним, 22 февраля 2017 года в штаб-квартире Американского аэрокосмического агентства (NASA) провели пресс-конференцию, в ходе которой ученые объявили об открытии семи планет в системе TRAPPIST-1. Ученые зарегистрировали утечки водорода как минимум у двух внутренних планет системы.
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