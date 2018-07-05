Всюду жизнь. Астрономы обнаружили сложные органические молекулы на спутнике Сатурна

Международная группа исследователей обнаружила сложные органические молекулы в водах океана на спутнике Сатурна Энцеладе.

О молекулах свидетельствуют данные международного космического зонда Cassini, сообщает официальный сайт ESA.

Энцелад — один из спутников Сатурна. Сильный интерес к этому небесному телу возник после 2004 года, с началом работы зонда Cassini на орбите Сатурна. В частности, зонд получил данные о существовании глобального подледного океана на спутнике. Новые данные были собраны инструментами CDA (Cosmic Dust Analyzer) и INMS (Ion and Neutral Mass Spectrometer), установленными на аппарате Cassini, в ходе изучения состава частиц из выбросов Энцелада и кольца E.

"Это первое обнаружение сложных органических веществ из внеземного водного мира. Мы обнаружили большие молекулярные фрагменты, которые показывают структуры, характерные для очень сложных органических молекул. Эти огромные молекулы содержат сложную сеть, часто построенную из сотен атомов углерода, водорода, кислорода и, вероятно, азота, которые образуют кольцеобразные и цепные субструктуры", - говорит один из авторов работы, Нозайр Хаваджа из Гейдельбергского университета Германии.

Фрагменты молекул создаются по мере того, как ледяные зерна попадают на инструмент для анализа пыли на Cassini со скоростью около 30 000 километров в час. Их масса составляет более 200 атомных единиц массы, что более чем в десять раз тяжелее молекулы метана.

Исследователи полагают, что до столкновения зерна содержат оригинальные, еще более крупные молекулы, которые могут иметь молекулярные массы в тысячи единиц атомной массы. Раньше Cassini обнаруживал только легкие органические молекулы на Энцеладе, которые были намного меньше, чем самые маленькие недавно найденные фрагменты.

Такие большие молекулы могут быть происходить из первичного материала в некоторых метеоритах. Но, скорее всего, такие крупные молекулы появились в ходе сложных химических процессов, например в результате гидротермальной активности в океане Энцелада, в условиях высоких давлений и температур.

"По-моему, обнаруженные фрагменты имеют гидротермальное происхождение, они могли образоваться внутри гидротермально активной активной зоны Энцелада: при высоких давлениях и теплых температурах, которые мы ожидаем там, возможно, что там могут возникнуть сложные органические молекулы", - говорит ведущий автор исследования Фрэнк Постберг из Гейдельбергского университета.

Экспедиция Cassini началась еще в октябре 1997 года, ее основной целью было исследование Сатурна, его колец и спутников. С момента запуска станция Cassini преодолела 7,9 млрд километров, совершила 294 оборота вокруг Сатурна, 162 раза сближалась с его спутниками и открыла шесть новых. В сентябре 2017 года станция вошла в плотные слои атмосферы планеты-гиганта и прекратила свое существование.