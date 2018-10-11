Бессердечная гравитация. 5 самых крупных катастроф в космосе

11 октября 2018-го российский корабль Союз потерпел крушение через две минуты после запуска. В связи с этим, НВ решило вспомнить самые серьезные происшествия в истории космонавтики.

Как уже писало НВ, сегодня пилотируемый корабль Союз МС-10 должен был отправиться в очередную экспедицию на Международную космическую станцию (МКС).

Но, планы российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга прервала аварийная остановка двигателя всего лишь на 119 секунде полета. К счастью, спасательная капсула с членами экипажа успешно приземлилась в Казахстане.

Представители власти заявили, что на время расследования происшествия Россия прекращает пилотируемые пуски ракет, поэтому ждущие ротации на МКС космонавты останутся там на неопределенное время.

В связи с тем, что это мог быть первый подобный инцидент с летальным исходом за последнее время, НВ вспоминает самые крупные космические катастрофы.

Союз-1, апрель 1967-го

Отставание в космической гонке побудило власти СССР вывести на орбиту несовершенный аппарат Союз-1. Единственный пилот-космонавт Владимир Комаров начал бороться с проблемами сразу после выхода в космос: из-за нераскрытой панели солнечной батареи на корабле был дефицит электроэнергии.

Полет решили отменить и Союз-1 сошел с орбиты. Но уже в земной атмосфере летчика Комарова ждали куда более серьезные неприятности: на высоте около 7 км отказала парашютная система, и аппарат ударился о Землю на скорости 50 - 60 м\с.

“Через час раскопок мы обнаружили тело Комарова среди обломков корабля. Первое время было трудно разобрать, где голова, где руки и ноги. По-видимому, Комаров погиб во время удара корабля о землю, а пожар превратил его тело в небольшой обгорелый комок размером 30 на 80 сантиметров”, - вспоминал позже Главнокомандующий военно-воздушных сил по космосу Николай Каманин.



Это стало первой катастрофой пилотируемого космического корабля.

Аполлон-13, апрель 1970-го

Пожалуй, самое известное космическое проишествие из-за одноименного голливудского фильма с Томом Хэнксом в главной роли.

Культовая фраза “Хьюстон, у нас проблемы” принадлежит именно членам экипажа Аполлон-13, которые возвратиться домой так и не сев на Луну из-за взрыва кислородного баллона.

Джон Суайгерт, Фред Хейз и командир корабля Джеймс Ловелл совершили настоящий подвиг, возвратившись на Землю в практически обесточенном лунном модуле при низких температурах.

Союз-11, июнь 1971-го

В отличие от Аполлона-13, члены команды Союз-11 все же начали выполнять свою миссию и провели на орбитальной станции Салют-1 аж 11 дней. После возгорания, космонавтам приказали покинуть станцию и возвратиться на Землю.

Все процедуры снижения и посадки прошли в штатном режиме, однако последние полчаса с космонавтами не было связи и их обнаружили мертвыми на своих местах в спусковом аппарате.

Командир корабля Георгий Добровольский, бортинженер Владислав Волков и инженер-исследователь Виктор Пацаев погибли от декомпрессионной болезни: во время разделения отсеков корабля открылся вентиляционный клапан, что привело к разгерметизации кабины.



Конструкция Союз-11 не предусматривала наличие на борту скафандров.

Челленджер, январь 1986-го

Гибель 7 людей вызвало разрушение уплотнительного кольца ускорителя. Реактивная струя двигателя буквально прожгла конструкцию внешнего топливного бака, после чего произошел взрыв.

Позже выяснилось, что три члена экипажа пережили возгорание и включили персональные приборы подачи воздуха. Но и это их не спасло - жилой отсек корабля разбился о поверхность Атлантического океана на скорости более 300 км/час.

Колумбия, февраль 2003-го

Как известно, кроме 6 космонавтов, на борту Челленджера находилась 37-летняя учительница из Бостона Шэрон Маколифф, которая победила в проекте “Учитель в космосе” и должна была стать первым космическим туристом.

Шаттлу Колумбия не хватило считаных минут до успешного завершения своего 28 полета. После 16-дневной миссии, космонавтов ждали на Земле, но в высших слоях атмосферы корабль неожиданно загорелся и начал разваливаться на части.

Комиссия по расследованию вскоре выяснила, что экипаж был обречен еще на старте: на крыло аппарата упал кусок теплоизоляции кислородного бака, что повредило его, позже вызвало перегрев пневматической системы и взрыв всей конструкции.



Это был один из самых сильных ударов по космонавтике США - власти закрыли программу Спейс шаттл и ввели запрет на полеты, из-за чего NASA были вынуждены отправлять своих космонавтов на МКС на российских Союзах.