Все-таки полетим. Илон Маск рассказал, когда и как мы начнем колонизацию Марса

После нескольких лет неопределенности, в SpaceX рассказали, когда на Марсе начнут жить люди. По словам Илона Маска, первая база должна быть построена к 2028-му.

Ровно неделю назад компания SpaceX сообщила, что первым космическим туристом, который отправится на Луну, станет японский миллиардер Юсаку Маезава.

42-летний бизнесмен выкупил все доступные места на ракете и предлагает бесплатный полет на Луну представителям искусства.

Корабль SpaceX BFR (на котором должны осуществить туристическую миссию на Луну и дальнейшую колонизацию Марса) пока не готов, но на днях Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter обновленные изображения не только будущей ракеты BFR, но и даже марсианской базы Mars Base Alpha.

Mars Base Alpha pic.twitter.com/O1llQp8rFY — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2018

Один из пользователей соцсети напомнил, что это только рендеры (визуализация) и люди хотели бы узнать более конкретную информацию и приблизительные даты начала колонизации Красной планеты.

Сам Маск тут же заступился за свою компанию и ответил, что, возможно, первая база на Марсе появится уже в 2028-м.

Probably 2028 for a base to be built September 21, 2018

Как пишет издание Inverse, несмотря на то, что до колонизации соседней планеты осталось еще не меньше десятилетя, - полеты на Марс могут начаться уже через два-три года.

Илон Маск уверяет - первые миссии BFR без людей должны стартовать в 2022-м, а два управляемых человеком полета произойдут не раньше 2024-го. В перерыве, в 2023-м, BFR также должна будет совершить упомянутый туристический облет вокруг Луны.

Что касается физических возможностей колонизации Марса - планы SpaceX по-прежнему остаются реальными и достижимыми. Компания все так же надеется на 31 двигатель Raptor в ракете BFR, которые будут питаться топливом из жидкого кислорода и метана.

Такая стратегия позволит не везти дополнительное горючее на Марс и перезаправить ракеты прямо там, благодаря существующим природным ресурсам.

В идеале, каждая BFR должна будет доставить 100 человек команды и 100 тонн полезного груза, которые помогут им обосноваться и добывать около одной тонны льда в день.

Ранее, в интервью НВ, основатель Марсианского сообщества Роберт Зубрин ответил на критику по поводу недостатка углекислого газа на Марсе, что могло бы погубить идею колонизации планеты в принципе.

Ученый объяснил, что заявления о количестве углекислого газа на Марсе имеют мало фактических доказательств. До сих пор ученые опирались только на данные спутника MAVEN и пары марсоходов, которые углубились в почву Марса лишь на несколько сантиметров.

“Исследователи доказали только то, что на Марсе есть углекислый газ. Мы не можем узнать сколько его там, пока мы сами не пробурим почву. Мы должны пробурить ее в разных местах планеты и исследовать пару сотен метров вглубь, чтобы узнать, сколько в действительности углекислого газа находится в почве”, - объяснил Зубрин.

Напомним, что ракета BFR предназначена не только для космических запусков и колонизации других планет. Аппарат должны использовать для рекордно быстрых пассажироперевозок на Земле, - любое расстояние на нашей планете BFR сможет преодолеть менее чем за один час.