Все-таки полетим. Илон Маск рассказал, когда и как мы начнем колонизацию Марса

После нескольких лет неопределенности, в SpaceX рассказали, когда на Марсе начнут жить люди. По словам Илона Маска, первая база должна быть построена к 2028-му.

Ровно неделю назад компания SpaceX сообщила, что первым космическим туристом, который отправится на Луну, станет японский миллиардер Юсаку Маезава.

42-летний бизнесмен выкупил все доступные места на ракете и предлагает бесплатный полет на Луну представителям искусства.

Корабль SpaceX BFR (на котором должны осуществить туристическую миссию на Луну и дальнейшую колонизацию Марса) пока не готов, но на днях Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter обновленные изображения не только будущей ракеты BFR, но и даже марсианской базы Mars Base Alpha.

Один из пользователей соцсети напомнил, что это только рендеры (визуализация) и люди хотели бы узнать более конкретную информацию и приблизительные даты начала колонизации Красной планеты.

Сам Маск тут же заступился за свою компанию и ответил, что, возможно, первая база на Марсе появится уже в 2028-м.

Probably 2028 for a base to be built