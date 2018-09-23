Глупость и самолюбие. Почему люди верят в плоскую Землю и прочую ересь

Ученые разобрались, почему много людей верят и распространяют антинаучную информацию. Оказывается, дело не только в уровне их интеллекта, но и в реакции окружения.

Несколько месяцев назад НВ писало о самых глупых теориях заговора. Кроме уже заезженной концепции плоской Земли, в статье фигурировали идеи вроде того, что Австралии не существует, планетой правят пришельцы, Ирак скрывает космический портал, вакцины контролируют разум, а ВИЧ/СПИД и вовсе выдуманы.

Аналитическая компания Медиалогия, совместно с газетой Ведомости, тогда определили, что в России за последние семь лет значительно выросла популярность конспиративных теорий и теорий заговора из-за усилий государственной пропаганды.

Теперь же исследователи из Университета Беркли говорят, - получение позитивных откликов на то, что мы говорим, дает нам уверенность, что мы знаем больше, чем есть на самом деле. Именно это зачастую приводит к передаче ложной или даже абсурдной информации.

Согласно Science Alert, результаты работы ученых доказывают: чем больше люди уверены в достоверности их позиции по определенной теме - тем менее вероятно, что они будут учитывать другие точки зрения и, тем более, научные данные.

Таким образом, основное влияние на мышление человека оказывает не логика и причинно-следственные связи, а позитивные или негативные реакции на его высказывания.

“Если вы думаете, что знаете много по поводу чего-то - вы не будете достаточно любознательным, чтобы исследовать тему далее и так и не поймете, как на самом деле мало вы знали”, - говорит один из авторов исследования Луи Марти.

Для подтверждения, ученые провели эксперимент: более чем 500 участникам показали разноцветные фигуры. Подопытные должны были ответить, являются ли эти фигуры “daxxy”, - прилагательное, не имеющее никакого значения, которое специально выдумали для проверки.

Те, кто проходили тест, не имели понятия, что значит это слово, но каждый раз получали положительный или отрицательный ответ. К примеру: красный треугольник является “daxxy”, а желтый квадрат - не “daxxy”. Фокус-группу также каждый раз спрашивали, понимают ли они значение этого слова.

Оказалось, что уверенность в определении несуществующего понятия появлялась у людей после последних четырех или пяти отгадок, а не общих показателей. По сути, стоило компьютеру несколько раз подряд показать подопытным, что их ответ правильный, - они сразу же якобы узнают значение “daxxy”.

Луи Марти объясняет: “Примечательно, что люди могли быть неправы в первых 19 догадках, но после положительного ответа в последних пяти - они становились очень уверенными. Это не потому, что они не обращали внимания. Они изучали, что такое “daxxy”, но не использовали большую часть этих знаний, чтобы сообщить о своей уверенности”.

В широком смысле, такой феномен может влиять на все когнитивные процессы человека. Если кто-то с уверенностью говорит, что продукты, выращенные с помощью ГМО являются губительными, - скорее всего, просто не нашлось людей, которые смогли бы этому возразить предыдущие несколько раз.

Чтобы не вводить в заблуждение себя и других, ученые советуют не делать выводов из реакций на ваши слова, а основываться на всей информации, которую вы когда-либо получали.

Когда вы сделаете это - вам будет очень сложно определить, что означает условное “daxxy”, поскольку вы будете сомневаться, даже если ответите правильно десятки раз подряд.

Этот феномен описали американские социальные психологи Джастин Крюгер и Дэвид Даннинг в 1999 году.

Их гипотеза заключается в том, что действительно понимающие и совершенно неинформированные люди оценивают уровень своих знаний одинаково ошибочно.

Согласно эффекту Даннинга-Крюгера, учитывание всех факторов и наращивание компетенции приводит к тому, что человек становится не уверен в своей правоте и постоянно требует дополнительной информации.



Неквалифицированные люди часто имеют завышенные представления о собственных способностях, поскольку они просто не могут увидеть свои очевидные ошибки и думают, что говорят и делают все абсолютно правильно.

Высококвалифицированным представителям же, наоборот, свойственно занижать собственный уровень знаний, и они считают, что знают столько же, или даже меньше, чем все остальные.

Таким образом, реальные эксперты ошибаются в предположениях, что все простое и очевидное для них - является также простым и очевидным для других. Часто не понимая, что обычные люди не имеют и доли от их знаний, такие реальные эксперты все равно не могут быть точно уверенными в своей правоте и минимально оценивают свои способности.

По сути, это когнитивное искажение означает, что уровень уверенности человека снижается прямо пропорционально тому, как растет уровень его знаний и опыт. Чем больше вы уверены - тем, скорее всего, сильнее вы неправы.

Большинство глупостей или даже фатальных ошибок с критическими последствиями произошли именно из-за того, что люди предпочли положиться на свою уверенность, нежели взвесить все возможные факторы и обратиться за помощью к другим.

Так что задумайтесь, если вы уже давно не сомневались в своей правоте и не задавали себе вопрос: действительно ли все, во что я верю и на чем основываю всю свою жизнь, настолько просто и очевидно?