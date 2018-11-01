Во имя Кусто. Исследователи собираются найти самую глубокую точку в океане

В декабре 2018-го первооткрыватели отправятся в миссию по исследованию глубин всех океанов на Земле. Благодаря новой глубоководной субмарине за $48 млн, они надеются найти новую самую глубокую точку под водой.

Стоило NASA объявить о планах по возвращению человека на Луну в ближайшие несколько лет, как сразу появились энтузиасты, которые собрались погрузиться в самое глубое место на Земле - Марианский желоб - и исследовать глубины всех океанов на планете.

Но, если на Луне уже побывало 12 людей, и скорость передачи данных со спутника на Землю составляла чуть более 2 секунд, то в Марианском желобе, или таке называемой “бездне Челленджера”, побывало всего три человека и нужно будет около 7 секунд, чтобы связаться с ними.

На такое смелое путешествие решился исследователь и инвестор с Уолл-стрит Виктор Весково, который, кстати, cумел побывать на 7 самых высших точках на планете, передает Business Insider.

Весково, вместе с ученым из университета Ньюкасла Аланом Джеймисоном, отправятся в небывалую ранее миссию - они хотят за один раз погрузится в самые глубокие точки во всех океанах на планете.

Экспедиция, которая стартует в декабре 2018-го, получила соответствующее название - “Пять глубин”, и, предположительно, закончится в августе 2019-го.

Команда начнет изучение глубин мирового океана с желоба Пуэрто-Рико - самой глубокой точки в Атлантическом океане, - чуть более 8 км. Это будет первое погружение глубоководной субмарины Triton 36000, стоимостью в $48 млн, в рамках Пяти глубин.

Давление в желобе Пуэрто-Рико примерно в 800 раз выше, чем на поверхности, поэтому специальный корпус подлодки будет деформироваться, чтобы исследователи легче переносили атмосферные изменения.

После этого, первооткрыватели проведут 7 месяцев в плавании и погружении на рекордные глубины в Тихом, Индийском, Южном и Северном Ледовитом океане.



Научная ценность этого исследования состоит в том, что люди ранее погружались только в Марианский желоб, который и принято считать самым глубоким местом на Земле (почти 11 км). Да и то, в последний раз это сделал режиссер Джеймс Кэмерон в 2012-м, а до него - исследователи Жак Пиккард и Дон Уолш в 1960-м.

Остальные же глубины человек никогда не видел воочию, все замеры производились с помощью гидроакустических систем, спутников и т.д., что дает Виктору Весково надежды на революцию в подводной картографии.

“Наше непонимание океанов довольно сильно. Люди никогда не были в самых глубоких точках четырех океанов. По сути, мы даже точно не знаем, где находится их дно”, - говорит Весково.

Его ученый-соратник Алан Джеймисон также заявляет, что около 45% глубин океана проигнорированы исследователями и Марианский желоб, на самом деле, может быть не самой глубокой точкой, поскольку замеры дна океана довольно противоречивые.

“Чем глубже вы погружаетесь - тем больше вы ошибаетесь. В прошлом году я был в местах в Индийском океане, где глубина оказалась на 1 км меньше, чем предполагалось”, - объясняет Джеймисон.

К примеру, желоб Тонга считается всего на 100 метров мельче, чем Марианский желоб, поэтому исследователи смогут проверить, насколько верна эта информация и, возможно, найти незамеченные аппаратурой углубления.

Последним в экспедиции, в августе 2019-го, станет погружение на дно Северного Ледовитого океана. Глубина чуть более чем в 5,5 км станет настоящим вызовом из-за экстремальных температурных условий, которые должна выдержать титановая субмарина.

Первое погружение в желоб Пуэрто-Рико, которое должно состояться уже через месяц, займет почти 6 часов, поскольку скорость Triton 36000 - около 5,5 км/час.