Во Франции скелет неизвестного вида динозавров продали за 2 млн евро

Ископаемые останки неизвестного вида динозавра были проданы на аукционе в Париже некоему анонимному покупателю.

Группа ученых пыталась остановить сделку, заявив, что такое важное научное открытие не должно попасть в частную колекцию, сообщает Gizmodo.

Продажа динозавра стала уравнением со множеством неизвестных. Неизвестный британский бизнесмен продал останки неизвестного динозавра неизвестному французскому коллекционеру ископаемых на торгах аукционного дома Augettes. В ходе аукциона японские и шведские участники торгов подняли цену выше 1,8 млн. евро, но французский коллекционер перебил их предложение, оценив скелет в 2 миллиона.

Крупный плотоядный динозавр, вероятно, какой-то тип аллозавров, был обнаружен в Вайоминге в 2013 году. Мало что известно об образце, так как он был обнаружено безымянной группой палеонтологов - это еще одно неизвестное. Скелет довольно хорошо сохранился - удалось собрать почти 70% костей. Этот динозавр жил в период между 151 и 156 миллионами лет назад. В скелете есть несколько ключевых физических различий, которые отличают его от подобных видов, таких как Allosaurus fragilis.

До аукциона анонимный покупатель сказал аукционному дому Aguttes, что он выставит окаменелость на всеобщее обозрение, если ему удастся приобрести эти кости.

Тем не менее, американское Общество палеонтологии позвоночных написало письмо организаторам аукциона. В нем ученые заявили об общественной значимости находки и попросили отменить запланированные торги.

Даже если кости будут доступны ученым, "информация, содержащаяся в частных экземплярах, не может быть включена в научную литературу, потому что доступность ископаемого материала другим ученым не может быть гарантирована, а верификация научных данных невозможна", - говорится в письме группы палеонтологов.

Группа была также обеспокоена комментариями Эрика Микелера, эксперта, который курировал аукцион для Aguttes, который сказал, что новый владелец сможет сам назвать новый вид.

В свою очередь, организаторы аукциона считают, что опасения ученых напрасны: "Богатые люди покупают останки ископаемых животных и передают их в музеи", — отметил один из них перед началом торгов.