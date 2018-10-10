Вероятность найти жизнь на Марсе растет - глава NASA

Руководитель космического агентства США Джим Брайденстайн не исключил существования жизни на Марсе на основании новых открытий.

Он рассказал о них на лекции в Фундаментальной библиотеке МГУ, сообщает РИА Новости.

"Меня назначили администратором NASA совсем недавно, этой весной, и в последующие пять месяцев я уже стал свидетелем потрясающих открытий, которые совершают и российские, и американские ученые. Они радикально изменили наши представления о Марсе, обнаружив следы флуктуаций концентрации метана в его атмосфере", — заявил Брайденстайн.

Как отметил глава космического агентства, эти колебания "идеальным образом совпадали" с тем, как сменяли друг друга летние и зимние сезоны на Марсе. По его словам, это пока не позволяет говорить о существовании жизни на красной планете, но заметно повышает вероятность ее существования, вкупе с некоторыми другими открытиями, такими как отложения сложной органики, недавно найденные марсоходом Curiosity.

Впервые метан на Марсе был обнаружен в 1969 году с борта зонда "Маринер-7", однако тогда это открытие посчитали ложным срабатыванием. Повторно и на этот раз по-настоящему марсианский метан был открыт в 2003 году группой астрономов под руководством Владимира Краснопольского с помощью телескопа CFHT, установленного на Гавайских островах.

Метан может появляться при извержении вулканов или разложении остатков растений, но оба эти механизма не могут работать на Марсе, где нет признаков вулканической активности. Существуют и другие возможные небиологические источники, к примеру, геотермальные реакции.

Как считает Брайденстайн, если реальные следы жизни или живые микробы будут найдены на Марсе, то это открытие радикально изменит то, как правительства всех стран мира смотрят на изучение дальнего космоса и перспективы колонизации планет.

"Я верю, что мы можем открыть жизнь не только на Марсе, но и в других уголках Солнечной системы, к примеру, на Энцеладе или Европе. Если это произойдет, то отношение всех нас к изучению других миров радикально изменится, так как всем нам захочется узнать больше об этой инопланетной жизни", — заключил глава NASA.

Ранее НВ сообщало, что в NASA подтвердили планы Конгресса по исследованию космоса с помощью роботизированных и человеческих миссий. NASA говорит о нескольких конкретных стратегических целях, которые включают: коммерческие пилотируемые полеты на низкую околоземную орбиту; исследование и запуск нескольких роботизированных миссий на Луну; высадку человека на поверхности Луны; подготовку к пилотируемой миссии на Марс и другим пунктам назначения.