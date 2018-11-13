Вечное мяу. Египетские археологи обнаружили семь гробниц с мумиями кошек и других животных

Археологи обнаружили в Египте семь новых гробниц, в которых нашли сотни мумий кошек и других животных, а также деревянные скульптуры зверей и птиц.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мостафа Вазири рассказал, что среди находок - коллекция мумифицированных жуков-скарабеев, сообщает Gizmodo.

Вазири сказал, что команда египетских археологов сделала открытие в комплексе пирамид в Саккаре, к югу от Каира, который ученые раскапывают с апреля 2018. Всего было обнаружено семь гробниц фараонов - три, восходящие к Новому Царству (1550-1077 годы до н.э.) и четыре, которые относятся к Древнему Царству (2686-2181 годы до н.э.)

Оазис Саккара когда-то был некрополем, то есть кладбищем. В те времена жуки-скарабеи считались священными и, возможно, символизировали бога солнца Ра. Археолог Мостафа Вазири пояснил, что обнаружение мумий таких жуков является редким открытием.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мостафа Вазири говорит, что "ученым еще предстоит оценить всю значимость этой находки: даже в зарубежных музеях раньше не слышали о мумиях скарабеев, и этот культ иллюстрировался амулетами или статуэтками".

Среди других находок - десятки мумифицированных кошек. Предполагают, что здесь проводились ритуальные захоронения кошек в честь Баст, или Бастет – древнеегипетской богини радости, веселья, красоты, любви и плодородия. В некрополе было найдено более 200 мумий кошек, а также их позолоченные статуи и бронзовая скульптура их покровительницы.

Также были обнаружены окрашенные саркофаги для кобр и крокодилов. В могилах также содержались амулеты, пишущие инструменты, веревки и более 100 мелких деревянных статуй животных. Среди них были статуи льва, коровы и сокола.

Планируется продолжить раскопки в районе Саккара. Археологи нашли дверь, ведущую в еще одно захоронение. Они собираются открыть ее в ближайшие недели. По мнению ученых, это запечатанная гробница, относящаяся к Пятой династии Древнего Царства. Примечательно, что эта дверь кажется неповрежденной, что свидетельствует о том, что содержимое не разграблено.