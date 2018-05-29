29 мая 2018, вторник

"В течение десятилетий". Глава Amazon Джефф Безос рассказал о планах по колонизации Луны

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Безос намерен построить аппарат для посадки на Луну

Безос намерен построить аппарат для посадки на Луну

Американский миллиардер, глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос планирует создать поселения людей на Луне в течение ближайших ста лет.

Безос сообщил, что готов сотрудничать с NASA и Европейским космическим агентством, но справится и без государственных структур, пишет New York Post

Джефф Безос говорит, что его частная космическая компания Blue Origin создаст лунную колонию для поселенцев и тяжелой промышленности в течение десятилетий. В долгосрочной перспективе он хочет, чтобы поселенцы жили и работали и на астероидах.

"Земля - ​​не очень хорошее место для тяжелой промышленности. Это удобно для нас прямо сейчас. Но в недалеком будущем - я говорю о десятилетиях, может быть, через 100 лет - будет легче делать много вещей, которые мы сейчас делаем на Земле, в космосе, потому что там будет много энергии", - сказал Безос в интервью на Международной конференции по развитию космоса.

С его точки зрения перенос части промышленности на Луну - единственный выход для населения Земли, учитывая растущие энергетические потребности и нагрузку на окружающую среду нашей планеты.

В рамках партнерства с NASA глава Amazon намерен построить аппарат, с помощью которого можно будет исследовать возможность организации производства и обеспечения условий для жизни человека на Луне. Аппарат сможет доставить на спутник Земли 5 тонн полезного груза. Такой аппарат может начать работать уже к середине 2020 годов. При этом компания Blue Origin готова работать над проектом и в одиночку.

Ранее НВ сообщало, что 29 апреля, компания Blue Origin, принадлежащая богатейшему человеку в мире, основателю Amazon Джеффу Безосу, успешно запустила и посадила многоразовую суборбитальную ракету New Shepard. Ракета поднялась на высоту более 100 км.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Научпоп ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове