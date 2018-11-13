В США заметили птицу, которая оказалась гибридом трех разных видов

Ученые из штата Пенсильвания описали птицу, в которой смешались гены трех видов пеночковых певунов или Vermivora.

Мать этой птицы сама была гибридом двух разных видов, а отец принадлежал к третьему виду рода Vermivora, сообщает Science Alert.

Птица была впервые замечена в мае 2018 года наблюдателем Лоуэллом Беркетом. Беркетт заметил, что у этого экземпляра рода Vermivora была окраска, похожая как на Vermivora chrysoptera, так и на Vermivora cyanoptera, но вот песня самца была похожа на песню Setophaga pensylvanica.

Орнитолог поделился наблюдением с коллегами, а затем у этой птицы взяли образцы для анализов. Оказалось, что птица действительно сочетала в себе признаки трех видов, унаследовав это от родителей. Специалисты отмечают, что двойной гибрид в природе встречается, но подобное объединение трех видов зафиксировано впервые.

"Это исключительно редкое событие. Самка, гибрид золотокрылого и синекрылого пеночковых певунов, которых также называют певунами Брюстера, спарилась с желтошапочным лесным певуном и успешно дала потомство", — поясняет ведущий автор работы Дэвид Тоус из Корнеллского университета.

Ученые отмечают, что новый тип гибридизации зафиксирован впервые. Он может указывать на то, что для каждого вида наблюдается нехватка партнеров, поэтому птицы должны обращать внимание на другие виды для размножения.

Мы знаем, что некоторые гибриды птиц остаются способными размножаться. В конце концов, мама тройного гибрида сама была гибридом. В то время, однако, неизвестно, сможет ли тройной гибрид воспроизвести потомство. Кроме того, подобный гибрид может оказаться слишком странным для самок птиц и те не выберут его в качестве партнера.