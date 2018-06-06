В США удалось вылечить сложный случай рака с помощью иммунотерапии

Американским ученым с помощью экспериментальной процедуры удалось спасти женщину от рака груди, который перешел в терминальную стадию.

В рамках новой терапии в кровь женщины закачали 90 млрд иммунных клеток, сообщает BBC.

Два года назад врачи сказали Джуди Перкинс из Флориды, что ей осталось жить три месяца. У Джуди был рак груди в терминальной стадии, который быстро распространялся - для лечения стандартными методами было слишком поздно. Сегодня в ее организме нет следов раковой опухоли.

"Через неделю после прохождения терапии я начала что-то чувствовать. Я чувствовала, как опухоль в моей груди уменьшается. Еще через неделю или две она исчезла полностью", - рассказывает она.

Новую технологию называют "живым лекарством". Препарат делают из собственных клеток пациента в одном из ведущих мировых центров по изучению рака.

Сначала опухоль каждого пациента исследуют на генетическом уровне, чтобы определить те мутации, благодаря которым можно сделать рак "видимым" для иммунной системы человека. В случае Джуди в ее опухоли были идентифицированы 62 генетических аномалии, четыре из которых ученые смогли использовать, чтобы атаковать опухоль.

Поэтому врачи анализируют лейкоциты в крови пациента и выделяют среди них те, которые способны бороться с раком. Затем в лаборатории в огромных количествах создаются похожие белые клетки. В организм 49-летней Джуди было закачано около 90 миллиардов таких клеток.

"Мутации, которые были причиной рака, оказываются его ахиллесовой пятой", - говорит глава отдела хирургии университета доктор Стивен Розенберг.

Это результаты лечения одной пациентки, и чтобы утвердить методику, необходимы дальнейшие обширные исследования. Проблема использования иммунотерапии для борьбы с раком в том, что для некоторых пациентов она творит чудеса, а на большинство не действует.

"Процедура находится в стадии эксперимента, мы пока только учимся делать это правильно, но потенциально в будущем ее можно будет применить к любому раку. Предстоит сделать большую работу, но есть потенциал для сдвига парадигмы в лечении рака к разработке уникального препарата для каждого пациента - это очень отличается от других видов лечения", - говорит доктор Розенберг.

Доктор Саймон Винсент, глава отдела научных исследований движения Breast Cancer Now, считает, что исследование американских ученых "соответствует мировым стандартам".

"Мы считаем, это выдающийся результат. Это первая возможность увидеть, как такая иммунотерапия действует на самый распространенный вид рака. Она была опробована всего на одном пациенте", - говорит Винсент.