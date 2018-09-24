В Словакии грибник нашел два шлема эпохи бронзового века

Музей Восточной Словакии в Кошице представил два уникальных бронзовых шлема, которые были найдены в 2017 году недалеко от деревни Трговиште.

Мужчина, который во время сбора грибов наткнулся на шлемы, держал их у себя дома несколько месяцев, а недавно решил передать находку в музей, сообщает словацкий сайт Spectator.

"Это драгоценное открытие состоит из двух бронзовых шлемов. Были также две пары защитных щечных подушек и два спиральных защитных устройства", — сказал Роджер Полак, директор музея.

Интересно, что автор находки решил остаться анонимным, но указал археологам место, где обнаружил шлемы. Стоимость находки оценивается в 60 000 евро, сейчас она является собственностью государства.

Открытия шлемов эпохи бронзы редки не только в Словакии, но и во всей Европе. Шлемы из Трговиште выполнены в западноевропейском стиле из двух бронзовых пластин. Украшенные стороны соединены с центральной гребенкой, которая имеет отверстие для крепления декоративного шлейфа. Другие отверстия по бокам и на нижнем краю служили для прикрепления защиты щек.

Происхождение шлемов Трговиште остается неясным. Вероятно, они были проданы для элиты местного общества - военных начальников. Шлемы использовались и ремонтировались. Они были скорее символом статуса носителя, символом его положения и силы, чем защитным снаряжением.

Подобные шлемы были найдены в других городах Словакии, но они были сделаны только из одного листа бронзы.

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