В поселке Сатанов обнаружили уникальную иудейскую реликвию

В Хмельницкой области в поселке Сатанов местный краевед Дмитрий Полюхович во время исследования участка подземелий нашел сакральную иудейскую реликвию, которой нет аналогов в мире.

Он обнаружил на глубине 5 метров специфическое углубление под свиток-мезузу. Специалисты по иудаике, к которым он обратился, о подобном не слышали, сообщает RISU.

Как отмечает автор находки, установление мезузы не предусмотрено на складах, сараях, овчарнях, конюшнях и тому подобное. Тем более установление мезузы не предусмотрено в подземельях.

По его словам, мезуза находилась на входе в подземное пространство сатановской синагоги (XVII в.). Оно было частью знаменитой синагоги, и установка на каменном косяке предусмотренного Законом оберега в этом случае выглядит вполне логичным.

Дмитрий Полюхович также не исключает, что подземное пространство в древности могли использовать как укрытие на случай нападения татарских отрядов. И это также может объяснить наличие мезузы под землей.

Сейчас можно осмотреть только небольшой участок подземелья - основную его часть отгородили каменной стеной еще в начале 1990-х. Уникальный погреб со следом от мезузы используется как обычный погреб, в котором местный житель хранит консервацию и другие полезные припасы.

Добавим, мезуза - это свиток пергамента с фрагментом текста молитвы "Шма Исраэль" ( "Слушай Израиль"), вложенный в специальный футляр и закрепленный с внешней стороны двери у или на перекладине. Футляр или вкладывали в специальную нишу, или просто прибивали. Крепится мезуза всегда справа, если входить снаружи. Мезуза должна быть на дверях сооружения, где находятся люди - жилого дома, магазина, синагоги/молитвенного дома и тому подобное.