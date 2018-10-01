В поисках инопланетян. NASA объявило о новом шаге в поисках внеземной жизни

Космическое агентство NASA провело семинар в Хьюстоне, на котором было объявлено о старте нового проекта - поиске техносигналов в космосе.

Такие сигналы, по мнению ученых, должны быть признаком существования разумной жизни за пределами Земли и Солнечной системы, пишет Science Alert.

Техносигналы включают лазерные излучения, признаки массивных мегаструктур, таких как Сферы Дайсона или сильно загрязненные атмосферы. Ученые также упоминали об обнаружении мегаполисов на других планетах через их тепловую подпись и обнаружении спутников, вращающихся вокруг других планет. Но в каждом из этих случаев любые техносигналы, скорее всего, потребуют некоторых продвинутых методов слежки.

На семинаре ученые NASA изложили текущее состояние науки в сфере обнаружения техносигналов, обрисовали наиболее перспективные направления исследований.

"Я рад объявить, что NASA предпринимает новые шаги для изучения способов поисков инопланетных цивилизаций. Достаточно продвинутых и способных создавать знаки или сигналы, которые позволят нам сделать вывод о существовании технологической жизни", – заявил Томас Зурбухен, помощник администратора NASA.

По словам исследователей, в апреле 2018 года в Конгрессе США выразили заинтересованность в том, чтобы NASA поддержало научный поиск техносигналов. Конгресс призвал NASA искать на некоторых из недавно обнаруженных экзопланет доказательства существования цивилизаций.

За последние несколько лет у NASA появилось новое поколение космических аппаратов, включая телескоп TESS, космический телескоп "Джеймс Уэбб", CHEOPS и PLATO. Телескопы нового поколения позволяют изучать, в частности, атмосферу экзопланет. С их помощью ученые рассчитывают найти признаки жизни за пределами Солнечной системы.

Ранее НВ сообщало, что, по словам планетологов из Университета Брауна в США, около четырех миллиардов лет назад на древнем Марсе было достаточно водорода для поддержания подземной жизни микроорганизмов. Распад молекул воды в горных породах на Марсе, вероятно, обеспечил достаточную химическую энергию для поддержания популяции микробов в течение сотен миллионов лет.