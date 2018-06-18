В Китае сняли на видео редчайшего "волшебного кролика"

Невероятно редкие и симпатичные илийские пищухи - зверьки из отряда зайцеобразных - были замечены учеными на холодных плато северо-западного Китая.

Илийская пищуха, которую прозвали "волшебным кроликом", была впервые описана учеными лишь в 1983 году, пишет Daily Mail.

Эти животные встречаются только в горах Тянь-Шаня. Размеры этих "кроликов" не превышают 20 сантиметров в длину от головы до хвоста. Илийская пищуха является одним из самых редких млекопитающих в мире: встречаются они даже реже, чем большая панда.

С момента своего открытия в 1983 году популяция этого вида уменьшилась почти на 70%, по оценкам ученых, в естественной среде обитания, которая находится в скалах на высоте от 2800 до 4000 метров, осталось около тысячи особей.

Новые кадры, захваченные инфракрасными камерами, установленными в округе Цзинхэ, показывают восхитительных "кроликов", которые бдительно обнюхивают свой дом в поисках любых признаков вторжений. На телах животных видны три отдельные коричневые полосы на лбу и вокруг шеи, это один из отличительных признаков вида.

Этот вид был впервые обнаружен работником службы охраны природы Ли Вейдуном в 1983 году. На фото илийская пищуха впервые попала только в 2014 году, после чего ассистенты Ли Вейдуна и прозвали животное "волшебным кроликом".

"Илийские пищухи были обнаружены очень поздно, и их очень мало. Большая высота, на которой животные обитают, привела к тому, что их очень трудно увидеть. Поэтому, когда мы впервые обнаружили их, они уже оказались под угрозой. Как человеку, который обнаружил этот вид, мне было бы невыносимо знать, что он вымер", - сказал журналистам Ли Вейдун.

В 2008 году животное было классифицировано как "находящееся под угрозой исчезновения" Международным союзом охраны природы.