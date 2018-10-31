Для борьбы с импотенцией. В Китае разрешили охоту на тигров и носорогов

После 25-летнего запрета, китайские власти хотят узаконить торговлю костями редких животных для традиционной медицины. Защитники дикой природы опасаются нелегальных схем и сокращения популяции этих видов.
Как пишет The Washington Post, Государственный совет Китайской народной республики заявил о легализации торговли частями носорогов и тигров.
Такой вид бизнеса был запрещен официальным Пекином в 1993-м, но теперь кости носорогов и тигров могут снова стать товаром из-за их использования в традиционной китайской медицине для лечения импотенции, лихорадки, воспалений суставов и т.д.
Несмотря на то, что торговлю планируют легализовать только внутри страны и исключительно для животных, которых растили на фермах, защитники окружающей среды заявляют об угрозе для этих малочисленных видов непарнокопытных травоядных и крупных хищников.
Опасение вызывает то, что разрешение на такую торговлю может легитимизировать довольно прибыльный черный рынок, поскольку будет сложно отличить рога и кости животных, выращенных на ферме или убитых браконьерами.
“Это может привести не только к тому, что легальная торговля будет покрывать нелегальную, но и к тому, что такая политика также простимулирует спрос, который, так или иначе, начал снижаться, после ввода запрета”, - рассказала Washington Post представительница Фонда дикой природы (WWF) Маргарет Киннеирд.
Решение властей стало шокирующим для активистов, поскольку цены на рог носорога значительно снизились и количество браконьеров также сократилось. Теперь, нелегальные схемы помогут злоумышленникам “отмывать” части убитых животных и продавать их легально.
По разным подсчетам, в дикой природе осталось всего от 4 до 6 тыс. тигров, а количество азиатских носорогов за последнее время упало до 4 тыс. Хотя, по данным WWF, количество тигров на китайских фермах возросло с 600 особей в 2002-м до 6 тыс. в 2010-м.
Ранее НВ сообщало, что в ближайшие пять лет власти Замбии собираются уничтожить до 2 тыс. бегемотов из-за “избыточной популяции этих животных”.
Политики страны говорят, что уровень воды в реке Луангва, где живут бегемоты, слишком мал для такого количества животных, а их перемещение в другое место обойдется дорого.
По их словам, в этом районе обитает около 13 тыс. особей, хотя он рассчитан только на 5 тыс.
Решение нашли в выборочном отстреле гиппопотамов, но зоозащитники считают, что нет никаких научных доводов, указывающих на избыточную популяцию.
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