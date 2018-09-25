В Китае обнаружили окаменелости птицы возрастом 127 млн лет

Китайские ученые обнаружили ископаемые останки, которые помогли понять особенности развития птиц и эволюции полета.

Исследователи из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Академии наук Китая отмечают, что новый вид птиц имел необычное строение плечевого пояса, пишет EurekAlert!.

Анализ этой ранней меловой окаменелости показывает, что она является ключевой точкой эволюции полета - после того, как птицы потеряли свой длинный хвост, но до того, как они развили летные перья на укороченном хвосте.

Ученые назвали этот вымерший вид Jinguofortis perplexus. Название рода Jinguofortis дано в честь женщин-ученых во всем мире. Название происходит от китайского слова jinguo, что означает "женщина-воин", а латинское слово fortis означает "храбрый". Видовое имя образовано от латинского perplexus — "запутанный".

Jinguofortis perplexus обладает уникальным сочетанием черт, в том числе у него были челюсти с маленькими зубами, как у динозавров тероподов и третий палец с двумя костями, в отличие от других ранних птиц. Также ученые обратили внимание на хвост птицы, который был коротким и при этом довольно костистым. Дело в том, что у предков птиц хвост был длинным, а у современных птиц эти кости срослись.

Авторы исследования пришли к выводу, что Jinguofortis perplexus были способны как к машущему, так и к парящему полету, и могли использовать восходящие потоки. Предположительно, эти птицы обитали в лесистой местности и им приходилось много маневрировать между деревьями. Эти необычные животные питались в основном растительной пищей.

Также у птицы было необычное строение плечевого пояса — кость лопатки срослась с вороньей костью или коракоидом, как у теропод. У современных птиц эти две кости не срастаются, а прикрепляются друг к другу.

Существование такого плечевого пояса предполагает эволюционное разнообразие на этом этапе эволюции, что, вероятно, привело к различным стилям полета. То есть Jinguofortis perplexus, вероятно, летал немного иначе, чем птицы сегодня.