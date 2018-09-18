В Канаде нашли мумию волчонка ледникового периода

Мумифицированные останки двух животных ледникового периода - теленка карибу и волчонка - были вырыты из вечной мерзлоты золотоискателями возле города Доусон-Сити на Юконе.

По словам ученых, это единственная известная на сегодня мумия волчонка ледникового периода и древнейшая известная мумия оленя карибу, сообщает канадский сайт CBC.

Благодаря мумификации, останки волка хорошо сохранились вплоть до шерсти, кожи и мышечной ткани. Останки осмотрели ветеринары и пришли к выводу, что щенку было не больше восьми недель, когда он погиб.

"Это впечатляющие находки мирового класса. Это сумасшествие. Копатель думал, что это может быть собака. Это так красиво, это потрясающе", - сказал палеонтолог правительства Юкона Грант Зазула.

По словам Зазулы, кости и окаменелости ледникового периода часто встречаются в Юконе, но мумифицированные туши чрезвычайно редки. "Насколько нам известно, это единственный мумифицированный волк ледникового периода, когда-либо найденный в мире", - добавил Зазула.

Остатки оленя карибу включают туловище животного, голову и передние конечности. Образец был найден на золотом руднике Тони Битса, который известен участием в реалити-шоу "Золотая лихорадка" в эфире телеканала Discovery Channel. Мумия была обнаружена в том же слое льда, в котором нашли 80 000-летнюю вулканическую золу.

"Это пепел из вулканов на Аляске, который содержится в вечной мерзлоте со времен ледникового периода. Мы думаем, что мы нашли одни из самых старых мумифицированных мягких тканей во всем мире", - подчеркнул Грант Зазула.

Ранее НВ сообщало, что якутские и южнокорейские ученые не исключают возможности клонирования жеребенка древней лошади, тушу которого нашли в Верхоянском районе Якутии. Участники раскопок уже объявили о "готовности к дальнейшему сотрудничеству, в том числе по клонированию".