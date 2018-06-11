В Израиле нашли скульптуру библейского царя

Международная группа ученых обнаружила в Израиле скульптуру головы царя, которая была изготовлена около трех тысяч лет назад.

Голова размером всего 5 сантиметров изображает знатного мужчину, вероятнее всего - царя, пишет Science Alert.

"Мы догадываемся, что он, наверное, был царем, но мы не можем доказать это. Практически нет внебиблейских источников, чтобы прояснить этот вопрос", - сказал Роберт Маллинс из Университета Азуса Тихоокеанского региона, который участвовал в раскопках.

Очевидно, что это был очень важный человек. Даже если не обращать внимание на его корону, бороду и волосы, скульптура был создан с художественной точностью, почти неслыханной для того времени и региона.

"Его миндалевидные глаза и зрачки выложены черным, а поджатые губы придают ему вид, который можно описать как частично задумчивый, частично суровый", - отмечают исследователи.

Артефакт был найден во время раскопок на участке под названием Абель Бейт-Маака, который расположен к югу от границы Израиля и Ливана, недалеко от города Метула. В IX веке до нашей эры это место находилось между тремя влиятельными регионами: арамейским Дамаском на востоке, финикийским городом Тир на западе и Израильским царством, чья столица Шомрон располагалась на юге.

Позднее, уже в XIX веке, археологи соотнесли Абель Бейт-Маака с городом с похожим названием, который упоминается в Книге Царей. Как упоминается в одной из глав, населенный пункт был атакован арамейским царем Бар-Хададом II во время похода против Израильского царства.

"Учитывая, что голова была найдена в городе, который находился на границе трех разных древних царств, мы не знаем, изображает ли он царя Ахава из Израиля, короля Азаила из Дамаска или короля Этбаала из Тира, правителей, которые известны из Библии и других источников. Голова представляет королевскую загадку", - отмечается в пресс-релизе ученых.

Археологи планируют вернуться на участок в конце июня 2018 года и продолжить копать. Возможно, тогда они найдут тело фигурки - и откроется еще один кусок головоломки возрастом почти 3000 лет.

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