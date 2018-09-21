В Испании нашли водоросли, которые могут выжить на Марсе

Биологи из Испании и Индии обнаружили в одном из соленых озер Испании водоросль, которая может жить в очень соленой среде, похожей на марсианскую.

Открытие водорослей, которые окрашивают воду в красноватый цвет, было сделано в одном из озер в центральной части Испании, пишет Euro Planet.

Лагуна-де-Пенья-Уэка, которая входит в систему озера Тирез в Ла-Манча, имеет очень высокие концентрации соли и серы и является хорошим аналогом для хлоридных отложений, обнаруженных в Южном нагорье Марса.

Доктор Ребекка Томбре и доктор Филипе Гомес собрали образцы воды в лагуне и изучили физические характеристики и генетическую последовательность изолированных микроорганизмов. Томбре и Гомез натолкнулись на представителя растительного мира, который способен выдерживать экстремально высокие концентрации соли в воде. Новая водоросль получила имя Dunaliella salina EP-1.

"Dunaliella salina EP-1 является одним из самых солидных экстремофилов, которые мы нашли. Одноклеточные организмы плохо переносят гиперсолевые среды, потому что вода, необходимая для функционирования клетки, имеет тенденцию вытекать через клеточную мембрану в соленое окружение. Водоросли выживают в условиях Пенья-Уэки, производя молекулы, такие как глицерин, которые имитируют концентрации внешних солей в клетке и противодействуют потере воды", - сказала доктор Ребекка Томбре из Департамента биотехнологий в Современном колледже искусств, науки и торговли в индийском Шиваджинагаре.

Клетки водорослей рода Dunaliella, хотя и других видов, используются во многих странах для промышленного производства каротиноидов, β-каротина, глицерина, биоактивных веществ, биотоплива и антиоксидантов, поэтому штамм EP-1 может иметь применения для ряда биотехнологий.

"Учитывая коммерческое и экономическое значение этого организма, он явно заслуживает исследования полной картины его физиологии, экологии и биотехнологического потенциала", - сказала доктор Томбре.

Помимо Dunaliella salina, ученые нашли в водах озера Тирез еще одного потенциального "колонизатора" Марса – микроб Halomonas gomseomensis, который также способен переносить большие концентрации соли.

"Устойчивость экстремофилов к земным условиям, которые аналогичны марсианским, демонстрирует их потенциал для процветания в марсианских почвах. Это важно для защиты планет, а также того, как водоросли могут использоваться для терраформирования Марса", - сказал доктор Фелипе Гомес из Центра астробиологии в Мадриде.

Ранее НВ сообщало, что аэрокосмическое агентство NASA начало конкурс, участники которого должны предложить работающий в марсианских условиях способ превращения углекислого газа в глюкозу. Общий призовой фонд конкурса составляет $1 млн. Конкурс под названием CO2 Conversion Challenge предполагает использование углекислого газа, которого на Марсе достаточно много, для получения глюкозы.