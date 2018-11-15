В Гренландии обнаружили кратер от падения гигантского метеорита

Ученые обнаружили под льдом Гренландии гигантский кратер шириной почти в 31 км. Исследователи уверены, что кратер оставил гигантский железный метеорит.

Кратер находится на севере острова и покрыт почти километром льда, пишет Space.com.

Кратер скрывается под краем ледяного покрова на северо-западе Гренландии, около ледяного щита, возле которого ледник Хьявата движется к морю. Просматривая первоначально собранные данные, чтобы отслеживать изменения самого льда, ученые заметили странную особенность в скале, поэтому они использовали мощный радиолокационный прибор для изучения льда с вертолета.

Данные этого прибора подтвердили структуру геологического образования: углубление было достаточно большим, чтобы в него поместился Париж, с четко определенным ободом вокруг.

Хотя сбор материала самого кратера пока невозможен, ученым удалось получить образцы, вынесенные талой водой к краю ледника. Они действительно содержали минералы, характерные для метеоритных кратеров: кварц, а также никель, платина, золото и кобальт в количествах, необычных для земной коры. Также вода содержала следы родия и палладия. Все это позволяет предположить, что погибший здесь некогда метеорит был богатым металлами астероидом.

"Мы не склонны находить это во многих породах на Земле. Я совершенно убежден в том, что там действительно метеорит", - сказал Иен Макдональд, геохимик из Университета Кардиффа в Великобритании, который проводил этот анализ.

Точный возраст кратера определить сложно, однако известно, что он сформировался менее трех миллионов лет назад. Состояние кратера указывает на то, что он мог образоваться незадолго до окончания последнего ледникового периода.

"Кратер прекрасно сохранился, что странно: лед является эффективным абразивным материалом, способным уничтожить все следы удара", — отмечают ученые.

Курт Кьяр, ведущий автор исследования и геолог из Музея естественной истории Дании в Копенгагенском университете рассказал, что раньше он нашел большой железный метеорит, примерно в 185 милях (300 км) от кратера. Есть вероятность, что метеорит и кратер произошли от того же астероида, расколовшегося в атмосфере Земли.