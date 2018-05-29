В экспонате киевского музея нашли старинную записку

Во время реставрационных работ в столичном научно-естественном музее в чучеле красноклювого пеликана была найдена записка, датированная 1843 годом.

Сотрудница музея Светлана Тайкова чистила от пыли перья чучела, когда из его клюва выпала записка, в которой упоминался 1840 год, когда убили пеликана, сообщает Национальный научно-природный музей НАН Украины.

"Во время осторожных манипуляций с красноклювым пеликаном из него выпала этикетка, возраст которой лишь немного не дотягивает до 200 лет. Именно этот артефакт из прошлого открыл тайну происхождения экспоната, ведь старая книга поступлений отдела зоологии скрывала эту информацию", - сообщают работники музея.

Оказалось, что пеликана поймал Илья Гаврилович Вознесенский 15 октября 1840 года. Произошло это около берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана. Исследователь Российско-Американской компании И.А. Кусков заложил на ее берегу порт Румянцев для заготовки меха, а в 24 километрах расположилось поселение форт Росс, который стал самым южным русским поселением на континенте.

Год получения образца красноклювого пеликана был предпоследним в жизни колонии, ведь уже в следующем году она была продана крупному землевладельцу Джону Саттеру.

"Само место сбора экспоната, гавань Бодега, вдохновила Альфреда Хичкока на создание жуткого триллера "Птицы", в котором пернатые существа служат воплощением хрупкости и нестабильности отношений человека и природы", - уверяют сотрудники музея.

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