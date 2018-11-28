В Египте нашли мумии мужчины и женщины возрастом 3,5 тысячи лет

В гробнице в некрополе Эль-Ассасиф нашли мумию египтянки и гробницу смотрителя за бальзамированием фараонов.

Обе могилы известны в течение некоторого времени и ранее были частично раскопаны, но сами мумии были заблокированы обломками, пишет Science Alert.

Находки были сделаны в гробницах TT33 и TT28 на территории некрополя Эль-Ассасиф, расположенного у древнеегипетского города Фивы.

"Один из саркофагов был построен в стиле "риши" (то есть украшен похожим на перья орнаментом) и восходит к 17 династии, в то время как другой саркофаг был времен 18 династии", - сказал министр древностей Халед Аль-Анани. 17 династия датируется периодом с 1580 по 1550 годами до нашей эры, а 18 - с 1550 по 1292 год до нашей эры.

Отмечается, что саркофаг из гробницы TT28 был замысловато украшен золотыми красками на черном фоне. В нем покоились останки руководителя процесса бальзамирования по имени То-Иркет-Иф, который служил в храме богини неба Мут. Его гробница была богато украшена, в ней было пять масок и около тысячи небольших статуэток.

В гробнице TT33 также были найдены несколько других мумий. Они были похоронены вместе, без гробов. Ученые думают, что это захоронение семьи. Судя по всему, гробница была построена чуть менее четырех тысяч лет назад, но в конце периода так называемого Среднего царства была использована повторно.

Согласно данным издания The Telegraph, археологи потратили пять месяцев на очистку около 300 метров мусора, прежде чем они смогли получить доступ к мумиям. Раскопки в обеих могилах, а также анализ их содержания продолжается.

Ранее НВ сообщало, что археологи обнаружили в Египте семь новых гробниц, в которых нашли сотни мумий кошек и других животных, а также деревянные скульптуры зверей и птиц. Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мостафа Вазири рассказал, что среди находок - коллекция мумифицированных жуков-скарабеев.

Вазири говорит, что "ученым еще предстоит оценить всю значимость этой находки: даже в зарубежных музеях раньше не слышали о мумиях скарабеев, и этот культ иллюстрировался амулетами или статуэтками".