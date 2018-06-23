В древней гробнице в Китае нашли кости неизвестного вида обезьян

В погребальной камере в Китае обнаружили часть черепа вымершей обезьяны семейства гиббоновых.

Предполагают, что популяцию этих приматов люди уничтожили еще несколько веков назад, сообщает BBC.

По мнению ученых из Лондонского зоологического общества, вымерший гиббон, который получил название Junzi imperialis, может быть первым видом, который исчез непосредственно в результате действий человека.

"Всем обезьянам мира - шимпанзе, гориллам, орангутанам и гиббонам - сегодня грозит вымирание из-за человеческой деятельности, но считалось, что ни один из видов мартышек не вымер в результате охоты или изменения условий природной среды. Тем не менее, открытие недавно вымершего Junzi меняет это представление, и особенно выделяет уязвимость гиббонов", - заявил ведущий автор исследования, доктор Самюэль Торвей.

Часть черепа вымершего гиббона нашли в погребальной камере, построенной 2300 лет назад в провинции Шаньси в центральной части Китая рядом с костями других животных - рыси, леопарда и черного медведя.

Могила, и, вероятно, обезьяна, возможно, принадлежали госпоже Ся, бабушке первого императора Китая Цинь Шихуанди, правившего в III веке до нашей эры и приказавшего построить Великую китайскую стену и знаменитую терракотовую армию. В китайской культурной традиции гиббоны считались благородными животными, и их держали как престижных домашних животных.

Компьютерное моделирование показывает, что найденная обезьяна - новый вид семейства гиббоновых, который исчез несколько веков назад. Профессор Хелен Чаттерджи из Университетского колледжа Лондона, почти уверена, что гибель этого гиббона - свидетельство интенсивного воздействия человека на окружающую среду в этот период истории.

"Наши исторические данные показывают, что эти факторы вызвали перемещение гиббонов на юг к их нынешнему ареалу обитания, который ограничивается удаленными южными районами Китая, а в случае Junzi - к их вероятному вымиранию", - сказала она.

Гиббоны - самые маленькие обезьяны, проживающие в тропических лесах Азии. Они известны своими "песнями" и способностью раскачиваться на верхушках деревьев с помощью своих длинных лап. Большинство видов гиббонов находятся под угрозой исчезновения из-за уничтожения лесов, охоты и незаконной торговли.