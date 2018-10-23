В Черном море обнаружено судно возрастом 2400 лет

У побережья Болгарии археологи нашли судно, которое, по их мнению, является самым старым свидетельством кораблекрушения на дне Черного моря.

Судя по всему, корабль пролежал на дне более 2400 лет, сообщает Guardian.

23-метровый корабль, который считают древнегреческим, был обнаружен с мачтой, рулями и гребными скамейками, которые сохранились на глубине около двух километров под поверхностью воды. Исследователи из Англии и Болгарии полагают, что корабль хорошо сохранился из-за нехватки кислорода на этой глубине.

"Я никогда не думал, что такое возможно - корабль остался нетронутым, пролежав под толщей воды в 2 километра. Это изменит наше представление о кораблестроении и судоходстве древнего мира", - рассказал профессор Джон Адамс, руководитель проекта подводной археологии Черного моря (MAP), члены которого обнаружили судно.

Считается, что корабль был торговым судном такого же типа, который ранее видели "только на древнегреческой керамике, такой как ваза Сирен в Британском музее".

На этой вазе, датируемой тем же периодом, что и найденный корабль, изображено судно Одиссея. На вазе герой поэмы Гомера изображен привязанным к мачте корабля, чтобы устоять перед песнями сирен.

Археологи не намерены поднимать судно на поверхность. Тем не менее, небольшой обломок, взятый на углеродный анализ Университетом Саутгемптона, подтвердил, что возраст корабля датируется 400 годом до н.э. По словам ученых, "это самое старое неповрежденное свидетельство кораблекрушения, известное человечеству".

Команда болгарских и британских морских археологов обнаружила в общей сложности более затонувших 60 кораблей во время своего трехлетнего проекта по исследованию глубин Черного моря. Среди находок проекта - казацкие корабли XVII века, римские торговые суда.