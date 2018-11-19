Уже не надо. Россия готова отказаться от создания своей космической станции

Россия может отказаться от создания национальной околоземной космической станции, если будет продлена работа МКС.

Об этом рассказал генеральный конструктор пилотируемых комплексов России Евгений Микрин, сообщает РИА Новости.

"Если будет принято решение, что не надо международной станции, тогда и будем делать свою национальную, а если будет международная, то своей и не надо", — сказал Микрин, отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее он сообщил, что решение о продлении эксплуатации Международной космической станции до 2028-2030 годов может быть принято в ближайшее время.

Сборка МКС началась в 1998 году, и планировалось, что станция прекратит свою работу в 2020 году. В настоящее время ее эксплуатация продлена до 2024 года, обсуждается возможность продления работы еще на четыре года. Основными партнерами по МКС являются Россия, США, Европа, Япония и Канада.

"Потенциал МКС далеко не использован. И те обсуждения, которые сегодня идут, говорят о том, что еще много лет она может быть использована для технологий нашего дальнейшего продвижения в дальний космос", — сказал глава научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев.

Добавим, 18 ноября грузовой корабль Прогресс МС-10 в автоматическом режиме успешно причалил к Международной космической станции. Корабль доставил экипажу 2,5 тонны различных грузов: топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.