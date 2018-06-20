Ураганы на Венере изменили скорость вращения планеты

Международная команда исследователей выяснила, почему изменяется скорость вращения Венеры.

Новое моделирование погоды на Венере показывает, что взаимодействие между горами планеты и ее атмосферой может создать волны, достаточно сильные, чтобы изменить длину венерианского дня на две минуты, сообщает Gizmodo.

Венера может казаться довольно похожей на Землю, учитывая ее размеры и наличие плотной атмосферы. Но вторая планета от Солнца преподносит все новые сюрпризы.

Эта планета движется вокруг Солнца в направлении "против часовой стрелки". При этом венерианский день длиннее венерианского года: день длится 243 земных дня, в то время как год – 225 дней. Между тем, ее облака вращаются вокруг планеты гораздо быстрее. Атмосфере Венеры требуется лишь четыре земных дня, чтобы совершить полный оборот вокруг планеты.

Эти постоянные и сильные ураганы воздействуют на горные пики на поверхности Венеры, что приводит к возникновению в атмосфере устойчивых структур и даже влияет на вращение планеты.

Моделирование, проведенное под руководством планетолога Томаса Наварро из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, показало, что устойчивые структуры были вызваны волнами тяготения, которые возникают в результате столкновения мощных атмосферных потоков с горным хребтом. Но Наварро также обнаружил, что, учитывая эти волны, атмосфера может вызвать колебания в продолжительности вращения Венеры вокруг своей оси.

Согласно расчетам, из-за такого воздействия продолжительность венерианского дня может увеличиться или уменьшиться на несколько минут. Это объясняет несовпадение данных зондов, изучавших планету. Миссии "Магеллан" и "Венера-экспресс", запущенные с разницей в 16 лет, показали, что дни на Венере отличались почти на семь минут.

Однако нужно отметить, что ученые на самом деле не измеряли изменение продолжительности дня. Они просто использовали модель, которая предположила, что это возможно. Для того, чтобы действительно знать, что происходит на Венере, понадобятся прямые наблюдения.

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