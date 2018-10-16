Умер один из основателей Microsoft

Полу Аллену было 65 лет

Инвестиционная компания Vulcan сообщат, что на 66-ом году жизни умер один из основателей компании Microsoft Пол Аллен.

Аллен умер из-за осложнений от неходжкинской лимфомы (НХЛ), передает CNN.

"С глубоким сожалением сообщаем о смерти нашего основателя Пола Аллена, соучредителя Microsoft, и будем помнить его как технолога, филантропа, строителя сообщества, защитника природы, музыканта и ценителя искусства", - сообщили в компании Vulcan.

Ранее сообщалось, что Пол Аллен заявил о том, что лечится от неходжкинской лимфомы (НХЛ).

Неходжкинские лимфомы (НХЛ) - это рак лимфатической системы. Относится к злокачественным опухолям.

Пол Аллен и Билл Гейтс совместно основали компанию Microsoft в 1975 году.