Удар в спину. Популярное лекарство стало одной из причин появления супербактерий

Исследователи из Австралийского университета в Квинсленде доказали, что популярный антидепрессант флуоксетин помогает бактериям обретать устойчивость к различным антибиотикам.
Это вещество является ключевым ингредиентом антидепрессантов, таких как Prozac и Sarafem, пишет Science Alert.
Как правило, считается, что появление супербактерий связано с чрезмерным использованием антибиотиков, но кажется, что и другие препараты могут также сыграть значительную роль.
В рамках нового исследования ученые вывели колонии бактерий Escherichia coli (или E. coli ) в средах с различной концентрацией флуоксетина. После этого бактерии переносили на чашки с агаром, которые содержали антибиотик.
Исследователи обнаружили, что эти бактерии имеют значительно более высокую устойчивость к антибиотикам хлорамфениколу, амоксициллину и тетрациклину - до 50 миллионов раз по сравнению с контролем. При этом, чем выше концентрация флуоксетина, тем быстрее бактерии получают устойчивость к антибиотикам.
По мнению исследователей, до 11% флуоксетина в медицине путешествуют по телу без изменений и попадают в окружающую среду через канализационную систему после того, как пациент мочится. Ученые отмечают, что флюоксетин "является очень стойким и хорошо задокументирован в окружающей среде".
"Это открытие дает убедительные доказательства того, что флуоксетин непосредственно вызывает резистентность к антибиотикам посредством генетической мутации", - подчеркнул ведущий автор исследования, доктор Жианхуа Гуо.
Согласно исследованию 2016 года, к 2050 году супербактерии, устойчивые к антибиотикам, будут убивать 10 миллионов человек в год. Поэтому жизненно важно, чтобы люди нашли способы борьбы с ними.
Ранее НВ сообщало, что исследователи из биотехнологической корпорации Genentech утверждают, что разработали новый ряд препаратов, которые могут проникать сквозь мембрану клетки самых опасных бактерий. Вещество с кодовым названием G0775, способно уничтожать так называемые грамотрицательные бактерии.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования