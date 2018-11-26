Удар в спину. Популярное лекарство стало одной из причин появления супербактерий

Исследователи из Австралийского университета в Квинсленде доказали, что популярный антидепрессант флуоксетин помогает бактериям обретать устойчивость к различным антибиотикам.

Это вещество является ключевым ингредиентом антидепрессантов, таких как Prozac и Sarafem, пишет Science Alert.

Как правило, считается, что появление супербактерий связано с чрезмерным использованием антибиотиков, но кажется, что и другие препараты могут также сыграть значительную роль.

В рамках нового исследования ученые вывели колонии бактерий Escherichia coli (или E. coli ) в средах с различной концентрацией флуоксетина. После этого бактерии переносили на чашки с агаром, которые содержали антибиотик.

Исследователи обнаружили, что эти бактерии имеют значительно более высокую устойчивость к антибиотикам хлорамфениколу, амоксициллину и тетрациклину - до 50 миллионов раз по сравнению с контролем. При этом, чем выше концентрация флуоксетина, тем быстрее бактерии получают устойчивость к антибиотикам.

По мнению исследователей, до 11% флуоксетина в медицине путешествуют по телу без изменений и попадают в окружающую среду через канализационную систему после того, как пациент мочится. Ученые отмечают, что флюоксетин "является очень стойким и хорошо задокументирован в окружающей среде".

"Это открытие дает убедительные доказательства того, что флуоксетин непосредственно вызывает резистентность к антибиотикам посредством генетической мутации", - подчеркнул ведущий автор исследования, доктор Жианхуа Гуо.

Согласно исследованию 2016 года, к 2050 году супербактерии, устойчивые к антибиотикам, будут убивать 10 миллионов человек в год. Поэтому жизненно важно, чтобы люди нашли способы борьбы с ними.

Ранее НВ сообщало, что исследователи из биотехнологической корпорации Genentech утверждают, что разработали новый ряд препаратов, которые могут проникать сквозь мембрану клетки самых опасных бактерий. Вещество с кодовым названием G0775, способно уничтожать так называемые грамотрицательные бактерии.