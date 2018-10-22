Ученые засняли в глубинах океана близ Антарктиды "безголового куриного монстра"

Ученые второй раз за всю историю наблюдений засняли в глубинах океана "безголового куриного монстра"

Австралийские морские биологи впервые засняли на камеру морской огурец Enypniastes eximia близ берегов Антарктиды, сообщает The New York Times.

Ученые шутливо называют морской огурец безголовым куриным монстром или испанским танцором. Это животное класса иглокожих помогает фильтровать органические вещества на дне океана, прокачивая через себя воду.

"Это похоже на ощипанную курицу, прежде чем вы положите ее в духовку", - шутит Дирк Уэлсфорд, руководитель Австралийского антарктического отдела, исследователи которого обнаружили животное у побережья Антарктиды.

По словам ученого, поначалу участники экспедиции понятия не имели, что это было за животное и пребывали в некотором замешательстве.

В отличие от большинства морских огурцов, у этого образца есть плавники, которые позволяют ему в случае необходимости плыть вверх, чтобы спастись от хищников.

"С исследовательской точки зрения, это очень интересно, потому что никто ранее не видел подобный объект с плавниками в южных морях", - сказал Уэлсфорд.

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