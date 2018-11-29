29 ноября 2018, четверг

Ученые зафиксировали таинственную сейсмическую волну в Индийском океане

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Около острова Майотта зафиксировали сейсмическую активность
Фото: mayotte-tourisme.com

Около острова Майотта зафиксировали сейсмическую активность

Исследователи пока не могут объяснить странное сейсмическое событие, которое было зафиксировано на планете 11 ноября датчиками землетрясения по всему земному шару.

Вероятно, активность связана с серией землетрясений, которые наблюдаются в течение уже более полугода у острова Майотта в Индийском океане, пишет Science Alert

Аномальный сигнал в ноябре представлял собой продолжительную низкочастотную вибрацию, которая продолжалась около 20 минут с периодом 17 секунд. По мнению ученых, она связана с движениями магмы под Индийским океаном.

О получении сигналов заявили в Чили, Новой Зеландии, Канаде и на Гавайях. По словам экспертов, волны оказались монохроматическими, то есть имели определенную и постоянную частоту.

"Я не думаю, что видел что-то подобное", - сказал сейсмолог Геран Экстрем из Колумбийского университета об аномалии 11 ноября.

Почти ровно за полгода до появления этого странного сигнала сейсмологи зафиксировали еще один вид ненормальной сейсмической активности в том же районе: череду сотен небольших и частых землетрясений, происходящих примерно в 50 километрах (31 миля) от восточного побережья острова Майотта. Самый мощный из толчков, магнитудой 5,8, наблюдался 15 мая 2018 года.

Основной гипотезой ученых является возможная связь вибрации с движением огромных масс магмы под Индийским океаном. Эта гипотеза выдвинута на основе данных GPS, согласно которым остров Майотта переместился за 40 месяцев на 60 мм на восток и 30 мм на юг. Также была выдвинута версия "медленного землетрясения" — это сейсмический процесс, при котором все смещения в земной коре происходят с гораздо меньшей скоростью, чем при землетрясении обычном.

Также есть версия о том, что сейсмические волнения связаны с появлением нового вулканического острова, который пока находится под водой.

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