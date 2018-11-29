Ученые зафиксировали таинственную сейсмическую волну в Индийском океане

Исследователи пока не могут объяснить странное сейсмическое событие, которое было зафиксировано на планете 11 ноября датчиками землетрясения по всему земному шару.
Вероятно, активность связана с серией землетрясений, которые наблюдаются в течение уже более полугода у острова Майотта в Индийском океане, пишет Science Alert.
Аномальный сигнал в ноябре представлял собой продолжительную низкочастотную вибрацию, которая продолжалась около 20 минут с периодом 17 секунд. По мнению ученых, она связана с движениями магмы под Индийским океаном.
О получении сигналов заявили в Чили, Новой Зеландии, Канаде и на Гавайях. По словам экспертов, волны оказались монохроматическими, то есть имели определенную и постоянную частоту.
"Я не думаю, что видел что-то подобное", - сказал сейсмолог Геран Экстрем из Колумбийского университета об аномалии 11 ноября.
Почти ровно за полгода до появления этого странного сигнала сейсмологи зафиксировали еще один вид ненормальной сейсмической активности в том же районе: череду сотен небольших и частых землетрясений, происходящих примерно в 50 километрах (31 миля) от восточного побережья острова Майотта. Самый мощный из толчков, магнитудой 5,8, наблюдался 15 мая 2018 года.
Основной гипотезой ученых является возможная связь вибрации с движением огромных масс магмы под Индийским океаном. Эта гипотеза выдвинута на основе данных GPS, согласно которым остров Майотта переместился за 40 месяцев на 60 мм на восток и 30 мм на юг. Также была выдвинута версия "медленного землетрясения" — это сейсмический процесс, при котором все смещения в земной коре происходят с гораздо меньшей скоростью, чем при землетрясении обычном.
Также есть версия о том, что сейсмические волнения связаны с появлением нового вулканического острова, который пока находится под водой.
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