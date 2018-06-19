Ученые выяснили, как вода попадает из крови в мозг

Датские исследователи определили способы, с помощью которых вода из кровеносной системы проникает в мозг, где она становится спинномозговой жидкостью.

Ученые обнаружили в мозге новый белок, своего рода "ионнный насос", пишет Science Alert.

Каждый день около полулитра воды транспортируется из нашей крови в мозг. Хотя исследователи знали, что тонкая ткань в мозге, которая называется сосудистым сплетением, участвовала в этом процессе, они не понимали механизм этого процесса.

Коллектив под руководством Нанны МакОлей детально исследовал мозг мышей. Команда обнаружила неизвестный ранее переносчик ионов, белок, который назвали со-транспортером NKCC1. Он оказался ответственным за примерно половину производства спинномозговой жидкости.

"Это совершенно новые знания об очень важном физиологическом процессе, в котором участвует самый сложный орган в организме человека", - говорит нейролог Нанна МакОлей из Копенгагенского университета в Дании.

Если удастся воздействовать на работу этого белка у людей, то медики смогут при помощи лекарств управлять количеством жидкости и ее давлением вокруг мозга. Сегодня в тяжелых случаях приходится сверлить череп и откачивать жидкость.

"Конечно, было бы новаторским, если бы мы смогли использовать этот механизм в качестве механизма для лечения. Если мы сможем насытить этот переносчик ионов и воды лекарством, это повлияет на ряд расстройств, связанных с повышенным внутричерепным давлением, включая кровоизлияние в мозг, сгустки крови в мозгу и гидроцефалию", - подчеркивает МакОлей.

Конечно, всегда невозможно гарантировать, что результаты, которые получены в исследованиях на животных, будут воспроизведены в исследованиях с людьми, но здесь команда надеется, что все пройдет хорошо потому, что структура белка сосудистого сплетения похожа у людей и животных.