Ученые выяснили, как прошли последние дни "ледяного человека" Эци 5300 лет назад

В новом исследовании ученые провели анализ снаряжения мумифицированного "ледяного человека" и предложили версию того, как Эци провел последние дни своей жизни.

Получить новые данные о жизни этого мужчины, тело которого нашли в Альпах в 1991 году, помогли мощные микроскопы и компьютерная томография, пишет Gizmodo.

Мумия Эци предоставила ученым поразительное количество данных за 27 лет с тех пор, как его тело было обнаружено туристами в Эцтальских Альпах на границе между Австрией и Италией. Ученые уже знают, что Эци было около 45 лет, когда он был убит. Его тело было покрыто татуировками, а в его желудке нашли кусочки дикой козы и зерна.

Но у Эци также были неповрежденная одежда и снаряжение, которые и стали предметом нового исследования

"Проанализировав инструментарий Ледяного Человека с разных точек зрения и восстановив весь жизненный цикл каждого инструмента, мы смогли получить представление о культурном прошлом Эци, его индивидуальной истории и его последних суматошных днях. Мы делаем это, чтобы изучить инструменты из прошлого и детально перестроить их жизненный цикл, от их производства до их использования и до тех пор, пока они не будут окончательно выброшены. Таким образом, мы можем определить многие особенности образа жизни доисторических людей. В случае Эци мы имели дело со снаряжением конкретного человека, о котором мы уже много знали. Это сделало исследование еще более захватывающим". - рассказала археолог Урсула Вирер из Департамента археологии и культурного наследия Флоренции.

Анализ кремней, из которого были изготовлены многие из инструментов Эци, показал, что материал мог быть добыт в трех местах. Самое близкое находилось на расстоянии 40 км от того места, где была обнаружена мумия. Самое дальнее – на расстоянии 75 км.

"Большинство инструментов, хотя и оставались функциональными, износились до крайней степени", — поясняет Вирер. Эци оказался в критической ситуации в последние дни своей жизни, он даже не мог обновить наконечники стрел.

Было установлено, что примерно за 33 часа до смерти Эци находился в горах на высоте 2500 метров. Оттуда он спустился по южному склону альпийского хребта, а за 4-5 часов до своей смерти совершил еще одно восхождение. Специалисты полагают, что между восхождениями Ледяной человек спускался в долину, чтобы собрать материалы для починки инструментов. Там на него и напали.

Судя по степени износа орудий и по анатомическим особенностям развития тела, Ледяной человек был правшой, и после ранения в плечо, в последние часы своей жизни, он уже не мог ремонтировать или затачивать инструменты. Не мог он и добраться до ближайшего поселения. Все эти факты делают историю Эци еще более трагичной, считает Вирер.

Все его инструменты были найдены в сумках, кроме кинжала, который был найден в талой воде рядом с мумифицированным телом Эци. Интересно, что у кинжала был сломанный наконечник, но минимальные признаки износа; авторы предлагают, что Эци использовал свой маленький кинжал в качестве декоративного и носил его на поясе в качестве символа статуса.

"Ледяной человек" был найден в Альпах на границе Италии и Австрии в 1991 году. Первоначально считалось, что это погибший альпинист, однако затем выяснилось, что мумифицированному телу более 5 тысяч лет — останки Эци были датированы периодом с 3365 года по 3118 год до нашей эры.

Осенью 2016 года НВ сообщало, что итальянским ученым удалось реконструировать голос "ледяного человека" Эци.