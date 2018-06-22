Ученые выяснили, что у древних приматов были когти вместо ногтей

Американские исследователи выяснили, что еще 10 млн лет назад у некоторых видов приматов сохранялось по нескольку когтей.

Новое изучение окаменелостей показывает, что древние приматы, в том числе один из древнейших известных, Теярдина (Teilhardina brandti), имели специализированные когти, а также ногти, пишет Science Daily.

Результаты опровергают раннее предположение о том, что самые ранние приматы имели ногти на всех своих конечностях и позволяют заключить, что переход от когтей к ногтям был более сложным, чем считалось ранее.

Ученые пришли к выводу, что наряду с плоскими ногтями у ранних приматов были и длинные когти, предназначенные для груминга — ухода за шерстью. Такие когти сейчас помогают современным лемурам ухаживать за собой в отсутствие товарищей.

"Потеря когтей, вероятно, является отражением более сложных социальных сетей и повышенного социального ухода. Ты меньше полагаешься на себя", - сказал Дуг Бойер, доцент кафедры эволюционной антропологии в Университете Дьюка и ведущий автор исследования.

В 2013 году Бойер был в Университете Калифорнийского музея палеонтологии и изучал останки, которые были собраны в Вайоминге несколько десятилетий назад. Он обнаружил несколько любопытных окаменелостей приматов. Это были дистальные фаланги омомиоидов, предков современных обезьян. Дистальные фаланги, обнаруженные Бойером, выглядели так, будто они принадлежали животным с когтями.

Новое исследование подтвердило правоту Бойера - в Вайоминге во время археологической экспедиции нашли маленький коготь, который принадлежал примату вида Teilhardina brandti. Благодаря этой находке подтвердилось, что у древних приматов действительно были специальные когти для ухода за шерстью.

"Мы провели целый день, прочесывая эту местность, но мы не ожидали найти что-то такое крошечное, как когти для ухода", - сказал Бойер.

Блокирующие когти могут дать важную информацию о древних приматах, многие из которых известны только по ископаемым зубам. Эти крошечные когти дают представление о том, как наши ранние предки двигались и каким было их ежедневное поведение.