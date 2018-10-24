Полковнику никто не пишет. Ученые расшифровали таинственные сигналы из центра галактики

Весной 2017 года многие СМИ посчитали своим долгом поднять шумиху вокруг «сигналов» из космоса, а точнее таинственного свечения из области Млечного пути, где предположительно расположена черная дыра. Полтора года спустя ученые готовы объяснить природу этого свечения.

Оказывается, Вселенная играет с нами в оптические иллюзии.

Нет, мы не нашли уникальный тип звезд. И уж точно нет оснований предполагать, что это некие инопланетяне или высший разум посылают нам таинственные сигналы, которые мы пока не в состоянии понять (да, как всегда, не обошлось и без такой версии).

К такому выводу пришла международная группа исследователей, состоящая преимущественно из астрономов и ядерных физиков.

Результаты их исследования были опубликованы в авторитетном издании The Astrophysical Journal.

Однако, как бы велико не было разочарование от того, что Млечный путь нам не сигналит, работу можно считать важной вехой в астрономии, поскольку она ставит вопрос о самой методологии нашего анализа далеких объектов во Вселенной.

Таинственные сигналы

Об аномальных сигналах впервые заговорили весной 2017 года. Благодаря спектральному анализу астрономы обнаружили чрезвычайно высокую концентрацию трех элементов в свечении группы красных гигантов в центре Млечного пути.

Красные гиганты — это умирающие звезды в последней стадии своей эволюции. Данная группа звезд находится в непосредственной близости от черной дыры, расположенной в центре Млечного пути. Точнее, на расстоянии менее трех световых лет от нее, что по космическим меркам, мягко говоря, очень близкое соседство.

Сама черная дыра предположительно находится в 25 тыс световых лет от Земли.

В свечении этой группы звезд были зафиксированы следы трех элементов, которые, по нашим текущим представлениям, являются весьма редкими во Вселенной. Это - скандий, ванадий и иттрий.

Их наличие было установлено благодаря спектральным линиям, которые были зафиксированы спектрометром.

Пример спектрального анализа / NASA

Спектральная линия — это особенность участка спектра, которая характеризуется повышением или понижением уровня сигнала. В время спектрального анализа благодаря этим линиям ученые могут сделать выводы о составе объекта, рассматривая взаимодействие материи, из которой он состоит, со светом.

Проще говоря, ученые могут проанализировать, сколько света излучает или поглощает объект. Отличия во взаимодействии разных элементов со светом, собственно, и позволяют судить о составе объекта. Например, существуют отличия в спектральном «почерке» разных металлов, что и дает возможность отличить тот же скандий от иттрия.

Найденный весной 2017 года феномен сразу же попытались объяснить с помощью различных гипотез.

В частности, некоторые физики предположили, что старые звезды постепенно разрушаются, опускаясь в черную дыру, что и приводит к их распаду и выделению именно этих химических элементов, которые обычно менее «заметны» на фоне других элементов, из которых состоит звезда.

Согласно другой гипотезе, которая широко обсуждалась в астрономических кругах, три редких элемента являются своего рода «мусором» после столкновения нейтронных звезд.

Нашлись и те, кто предположил, что не обошлось без инопланетян. Которые что-то сделали со звездами, изменив их химический состав. Например, превратив их в источники энергии в рамках неких колоссальных проектов, еще более внушительных, чем сфера Дайсона, существование которой подозревается в созвездии Лебедя.

Новая теория

Но сейчас группа американских и европейских исследователей во главе с американским физиком Брайаном Торсбро предлагает новую гипотезу, которая отметает предыдущие.

Объяснять наличие именно этих редчайших элементов не требуется, считают ученые. Они считают, что наличие следов скандия, ванадия и иттрия в свечении красных гигантов было... оптической иллюзией.

Основанием для такого предположения стал спектральный анализ некоторых красных гигантов в более близких к нам областях Млечного пути.

Ученые обнаружили схожие спектральные линии скандия. Но авторы исследования установили, что если температура красного гиганта падала ниже определенного уровня, эти спектральные линии становились более интенсивными.

Однако, этот рост интенсивности вовсе не означает, что в данной звезде намного больше скандия, чем в других звездах, заключают исследователи. Это лишь означает, что при анализе таких спектральных линий, следует принимать во внимание температуру звезды.

Авторы работы предлагают объяснение причин такого поведения спектральных линий. Они выдвигают гипотезу о том, что электроны в атомах таких химических элементов, как скандий, ванадий и иттрий, при низких температурах ведут себя не так как при высоких.

А у красных гигантов — звезд, которые находятся «при смерти» - температура значительно ниже, чем, к примеру, у нашего Солнца.

«Эти звезды уже израсходовали большую часть своего «топлива» - водорода», - поясняет этот феномен Ричард Торсбро, физик из Университета Лунда (Швеция), ведущий автор исследования.

Как следствие, такие звезды излучают свечение, в котором можно найти спектральные линии, вводящие в заблуждение.

Таким образом, первоначальные выводы о том, что группа красных гигантов в центре Млечного пути содержит необъяснимо большое количество редких химических элементов, попросту не обоснованы. И говорить о том, что звезды, погибающие поблизости от черной дыры, имеют особенный химический состав, как поспешили заявить некоторые физики, тоже не стоит. Спектральные линии такого рода лишь доказывают, что красные гиганты имеют весьма низкую температуру.

При этом авторы работы подчеркивают, что полное теоретическое моделирование описанного выше эффекта еще предстоит осуществить.

И до тех пор, пока мы не поймем, по каким закономерностям формируются спектральные линии при различных температурах, не следует полностью опираться на спектральный анализ при построении теорий о химическом составе удаленных объектов во Вселенной, заключают авторы работы.