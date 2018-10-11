11 октября 2018, четверг

Ученые предупредили, что вулкан Этна может вызвать цунами в Европе

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Этна может вызвать цунами

Этна может вызвать цунами

В течение тысяч лет главной опасностью самого активного вулкана Европы были извержения. В будущем Этна угрожает жителям Средиземноморья цунами.

Этот риск возник потому, что гора Этна, на итальянском острове Сицилия, медленно и неотвратимо сползает в Средиземное море, пишет Science Alert

"Весь склон находится в движении из-за силы тяжести. Поэтому вполне возможно, что он может катастрофически разрушиться, что может вызвать цунами во всем Средиземноморье", - объясняет геофизик Хейдрун Копп из Центра геоморфологических исследований Гельмгольца в Германии.

Хотя точная причина медленного скольжения Этны со средней скоростью 14 миллиметров в год пока полностью не объяснена, ученые ранее считали, что сдвиг может быть вызван нарастанием давления магмы внутри вулкана.

Но новое исследование показывает, что медленное скольжение вулкана в Средиземное море эпизодическое и в основном обусловлено нестабильностью из-за гравитационных сил, а не динамикой магмы.

"В случае горы Этна наш анализ деформации береговой линии подразумевает большую опасность для разрушения склона, чем предполагалось ранее, поскольку глубокое гравитационное скольжение может потенциально привести к катастрофическому разрушению", - пишут авторы в своей статье.

Хотя нет никаких доказательств, что такой катастрофический коллапс произойдет в ближайшее время, нет никакого способа рассказать, когда это может произойти. То есть катастрофа может случиться в любой момент.

Высота Этны составляет около трех тысяч метров. Кроме того, она расположена в густонаселенном районе. Падение и вызванное им цунами может привести к десяткам тысяч жертв.

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