Ученые предположили, где на древнем Марсе могла существовать жизнь

Около четырех миллиардов лет назад на древнем Марсе было достаточно водорода для поддержания подземной жизни микроорганизмов.

По словам планетологов из Университета Брауна в США, распад молекул воды в горных породах на Марсе, вероятно, обеспечил достаточную химическую энергию для поддержания популяции микробов в течение сотен миллионов лет, пишет Science Alert.

"Мы показали, основываясь на основных расчетах физики и химии, что древняя марсианская подповерхность, вероятно, имела достаточное количество растворенного водорода для питания глобальной подповерхностной биосферы. Условия в этой жилой зоне были похожи на места на Земле, где существует подземная жизнь", - сказал исследователь планет Джесси Тарнас.

В скалах на Марсе есть свидетельства того, что сухая и пыльная планета долгое время имела большое количество воды, - хотя есть некоторые споры о том, протекала ли она на поверхности или под землей.

И если на Красной планете была вода, компьютерные симуляции, проводимые исследователями, предполагают, что на Марсе могли бы существовать условия для формы жизни, которая похожа на ту, что была найдена на Земле. Такие формы жизни называются подповерхностными литоавтотрофными микробными экосистемами и они состоят из сообществ микроорганизмов, которые живут глубоко под землей, в темноте.

Поскольку эти организмы далеки от тепла и света Солнца, который вызывает фотосинтез, процесс, от которого зависит жизнь на Земле, такие экосистемы полагаются на другой механизм получения энергии - хемосинтез. На Земле хемолитотрофные формы жизни используют энергию, хранящуюся в химических связях неорганических соединений, таких как сероводород или водородный газ, для получения углеводов из двуокиси углерода.

На Марсе условия значительно хуже. Но исследовательская группа определила, что радиоактивные элементы в коре Марса могут вызвать радиолиз - процесс, при котором излучение разрушает воду до водорода и кислорода. Это могло привести к образованию достаточного количества водорода для поддержания жизни марсианских микробов.

"Мы знаем, что радиолиз помогает обеспечить энергией подземных микробов на Земле. Так что Джесси поставил эксперимент, чтобы проверить возможность радиолиза на Марсе", - пояснил коллега Джесси Тарнаса, планетолог Джек Мустард.

Группа ученых проанализировала содержание калия и тория в марсианской коре с помощью данных с зонда NASA Mars Odyssey. Кроме того, на основе современных моделей соотношения элементов в породах планеты, ученые рассчитали содержание урана. Распад этих трех элементов служит источником излучения, которое запускает радиолиз воды. Так как ученым известны периоды полураспада радиоактивных изотопов этих элементов, они смогли рассчитать количество радиоактивного излучения на древнем Марсе.

Группа Тарнаса пришла к выводу, что в древности недра Марса могли быть вполне пригодны для обитания литотрофных организмов. По мнению ученых, они могли существовать на глубине до 1,6–1,8 километра. Концентрация свободного водорода в этом слое около 4 миллиардов лет назад соответствовала современным значениям на Земле.