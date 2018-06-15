Ученые обнаружили останки самых древних в мире лягушек

Палеонтологи нашли в Бирме застывших в янтаре лягушек вида Electrorana limoae, который населял Землю 99 миллионов лет назад, во времена динозавров.

Четыре маленькие лягушки являются самым ранним свидетельством существования этих земноводных, сообщает Gizmodo.

Новое исследование показывает, что лягушки - животные, которые впервые появились около 200 миллионов лет назад, - занимали влажные лесные регионы не менее 100 миллионов лет назад. Это открытие очень важно, потому что окаменелости лесных амфибий редки и потому, что ученые не были уверены, когда лягушки впервые начали появляться в тропиках.

"Лягушки являются обычными животными, с которыми можно столкнуться во влажных тропических лесах сегодня, и более трети из почти 7000 видов лягушек живут в этих влажных лесах. Но если вы маленький и живете в тропическом лесу, это также означает, что ваша вероятность попасть в летопись окаменелостей довольно низка", - сказал Дэвид К. Блэкберн, соавтор нового исследования из Музея естественной истории Флориды.

Вместе с Лида Чингом из Университета геонаук в Китае Блэкберн проанализировал четыре янтарных окаменелости, обнаруженных на месторождении в северной части Мьянмы, бывшей Бирме. Эти янтарные окаменелости также содержали следы растений, пауков, насекомых и морских моллюсков.

"Леса, в которых образовался этот янтарь, были, вероятно, влажным тропическим лесом с пресноводными реками или прудами. Мы знаем это благодаря разнообразию беспозвоночных и растений, найденных в других кусках янтаря. Во многих отношениях эта тропическая экосистема, похоже, напоминает мокрые тропические леса, которые мы имеем сегодня. Но важные аспекты жизни этой лягушки неизвестны", - говорит Блэкберн.

Сравнительный анализ древних лягушек, получивших название Electrorana limoae, с похожими видами, живущими сегодня, показал больше сходства, чем различия. Кажется, что лягушки не слишком изменились на протяжении тысячелетий.

В конце 2016 года НВ сообщало, что тот же ученый, Лида Чинг, купил на рынке недалеко от границы с Китаем кусок янтаря, в котором находился хвост динозавра с перьями. В этой находке можно разглядеть мельчайшие детали динозавра в трех измерениях. Следует отметить, что именно тогда впервые удалось найти в янтаре часть скелета динозавра.