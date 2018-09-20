Ученые назвали вероятную причину смерти художника Караваджо

Исследователи обнаружили, что причиной смерти знаменитого итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо стал золотистый стафилококк.

Эти бактерии попали в раны художника и вызвали сепсис, сообщается в публикации медицинского журнала Lancet.

У художника была неспокойная жизнь, во время которой он участвовал во многих сражениях и драках. Караваджо покинул Рим после того, как был приговорен к смертной казни, а одна из последних схваток заставила его покинуть Неаполь около 9 июля 1610 года. Во время переправы из Неаполя лодка Караваджо остановилась у Пало, порта в 20 милях от Рима, где он был арестован и заключен в тюрьму. После освобождения Караваджо прибыл пешком в город Порто Эрколе в Тоскане, где и умер в местной больнице 18 июля 1610.

Останки художника были найдены в 2010 году, среди костей была и челюсть Караваджо. Исследователи изучили пульпу зубов с этой челюсти и оказалось, что наиболее вероятной причиной смерти Караваджо был сепсис, вызванный бактериями Staphylococcus aureus. Дело в том, что анализ зубов выявил наличие только одного патогена - Staphylococcus aureus.

Анализ зубов и выявление патогена были проведены в средиземноморском клиническом инфекционном институте Марселя в сотрудничестве с итальянскими антропологами и микробиологом Джузеппе Корнальей.

"В этих условиях мы можем заключить, что человек, чей скелет, относящийся к началу 17 века, был найден в Порто Эрколе, умер от сепсиса. Эта гипотеза была подтверждена идентификацией кости в скелете. Элементы, поддерживающие эту гипотезу, также показали, что эта смерть правдоподобна в контексте жизни Караваджо и вызвана сепсисом, вторичным по отношению к инфекции ран после боя в Неаполе", - подчеркивают авторы работы.

Ученые много лет пытались найти объяснение загадочной смерти Караваджо. Например, высказывались предположения об отравлении свинцом, о солнечном ударе или об отравлении несвежей пищей.

Художника называют реформатором европейской живописи XVII века, основателем реализма в живописи, одним из крупнейших мастеров барокко. Не обнаружено ни одного рисунка или эскиза работы Караваджо, художник свои сложные композиции сразу реализовывал на холсте.