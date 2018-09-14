Ученые нашли самый старый рисунок в мире

В Южной Африке исследователи столкнулись с тем, что, по их утверждению, является самым ранним известным человеческим рисунком.

Рисунок был сделан охрой на скале из кремня в пещере Бломбос, в 300 километрах к западу от Кейптауна, сообщает Mashable.

Узор состоит из шести вертикально ориентированных линий, пересекаемых под углом тремя слегка изогнутыми линиями. По мнению ученых, изображение напоминает знак хэштега.

По оценкам исследователей из Норвегии и ЮАР, этому рисунку 73 000 лет, то есть он старше известных абстрактных и образных рисунков людей из Африки, Европы и Юго-Восточной Азии, по крайней мере, на 30 000 лет. В частности, он старше пещерных картин в Эль-Кастильо в Испании и Шове во Франции, которые до нынешнего времени считались древнейшими формами пещерного искусства.

"Это определенно абстрактный дизайн, он почти наверняка имел какое-то значение для создателя и, вероятно, был частью общей символической системы, понимаемой другими людьми в этой группе. Это также свидетельствует о способности ранних людей хранить информацию", - сказал Кристофер Хеншилвуд, профессор Норвежского университета в Бергене.

Хеншилвуд добавил, что перечеркнутые узоры были найдены на кусках охры и в других местах, что указывает на способность наших ранних предков воспроизводить графические рисунки с разными приемами.

"Это открытие меняет наше понимание Homo sapiens в Африке. Они были по-настоящему современны: они вели себя так же, как и мы. Они смогли создать и использовать символическую материальную культуру, чтобы опосредовать поведение, как и сейчас", - добавил он.

По словам Хеншилвуда, ранее считалось, что способность и желание себя украшать и общаться при помощи символов появилась у людей существенно позже после того, как они покинули Африку. "Наша находка доказывает, что это не так", — говорит он.