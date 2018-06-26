Ученые нашли осколок метеорита, упавшего в Липецкой области РФ

Осколок метеорита в сравнении с монетой и дтчиком

Эксперты из Уральского федерального университета нашли на севере Липецкой области фрагмент космического тела, которое упало на Землю утром 21 июня.

Находка — каменный метеорит, размером около трех сантиметров, сообщается на сайте вуза.

Утром 21 июня жители пяти областей Центральной России заметили в небе яркий объект, который вспыхнул, а затем сгорел в атмосфере. Длительность яркой фазы составила около 4 секунд.

Сотрудники лаборатории УрФУ Extra terra consortium в настоящее время ведут поисковые работы на месте возможного выпадения метеоритного дождя — в Центрально-Черноземном районе.

Обломок размером 2,5 на 4 сантиметра относится к классу хондритов (тип каменных метеоритов), не исключено, что таких обломков в этом районе может быть много.

"21 июня в Черноземье в 4:16 по московскому времени наблюдался болид. На сайте NASA мощность вспышки зарегистрирована как 2,8 килотонны. Болид необычный, очень крутая траектория — 79 градусов, скорость при входе в атмосферу 14 км/с, вспышка зафиксирована на высоте 27 км, поэтому видели даже в Москве", - рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский.

"Липецкая находка является каменным метеоритом, это уже установлено, подробнее его свойства будем изучать в нашей лаборатории после доставки фрагментов и возвращения сотрудников. Я думаю, там хороший каменный дождь выпал и будут еще находки", - добавил ученый.