Ученые нашли доказательства наличия воды на Луне

Лунный метеорит, который обнаружили в пустыне северо-западной Африки, содержит убедительные доказательства того, что на Луне есть достаточный запас воды.

Ученые из Университета Тохоку в Японии определили, что камень состоит из моганита, минерала, которому для формирования нужна вода, пишет Science Alert.

"Моганит - это кристалл двуокиси кремния, он похож на кварц. Он образуется на Земле в виде осадка, когда щелочная вода, включая SiO2, выпаривается в условиях высокого давления. Существование моганита во многом подтверждает существование воды на Луне", - сказал ведущий автор исследования Масахиро Каяма.

Долгое время ученые думали, что Луна полностью лишена воды. Хотя это может быть правдой для поверхности Луны, в нескольких исследованиях указывается, что в этой сухой лунной коре есть вода в виде льда. Однако до сих пор ведутся споры, где именно может быть "спрятана" гидросфера.

Используя электронную микроскопию, команда исследователей проанализировала химический состав 13 лунных метеоритов, обнаруженных в пустыне на Северо-Западе Африки. Затем были идентифицированы специфические минеральные структуры каждого лунного объекта. Только на одном из метеоритов был найдет моганит. Судя по всему, минерал сформировался до попадания на Землю.

"Если бы земное выветривание создало моганит в лунном метеорите, во всех образцах, которые упали на Землю одновременно, должен был присутствовать моганит, но это оказалось не так", - объяснил Каяма.

Исследователи полагают, что минерал образовался из-за испарения воды с лунной поверхности на территории под названием Procellarum Terrane — она получает большое количество прямого солнечного света.

"Впервые мы можем доказать наличие воды в лунном материале. Так как моганит образуется на поверхности Луны в результате выпаривания, воды в нем не так много. Но значительный запас может оставаться в недрах спутника, защищенный от солнечных лучей", - заявил Масахиро Каяма.

Каяма и его коллеги подсчитали, что вода составляет примерно 0,6% массы Луны. Как утверждает Каяма, будущим миссиям на спутник этого будет достаточно для извлечения 6 литров воды на квадратный метр.