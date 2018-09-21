У побережья США нашли легендарный корабль капитана Кука

Археологи из Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) объявили о вероятном обнаружении обломков корабля "Индевор", первого корабля британского первооткрывателя капитана Джеймса Кука.

Именно на этом корабле Кук совершил свое первое кругосветное плавание в 1768 - 1772 годах, сообщает BBC.

"RIMAP совместно с Австралийским национальным морским музеем определила вероятное место в гавани Ньюпорт, в котором может быть "Индевор", — говорится в заявлении археологов.

По их мнению, после кругосветного путешествия "Индевор" был переименован в "Лорда Сандвича" и стал судном для перевозки войск. Во время Войны за независимость США он был потоплен британским флотом около гавани Ньюпорта. Изначально было определено 13 возможных мест затопления "Индeвopa". После 25-летнего археологического исследования этого района, ученые смогли заявить, что кораблем "Лорд Сандвич" могут быть "один или два" объекта.

В организации отметили, что в 2018 году исполняется 250 лет с даты начала экспедиции Кука, когда британский первооткрыватель покинул Англию и отправился к берегам Новой Зеландии и Австралии.

Но потребуется много времени, чтобы точно установить идентичность обломков. "Детальная работа" должна быть выполнена во время запланированных раскопок этого района в 2019 году.

"После раскопок потребуется отбор проб, тестирование типа дерева и другие анализы, которые могут не дать окончательный ответ еще 18 месяцев", - признаются ученые.

Корабль "Индевор" появился на свет в 1764 году. Он был построен в доках приморского городка Уитби для перевозки угля и назывался "Граф Пемброк". Корабль принадлежал к разряду "кет-билт" — судов с прямым широким носом. В документах первого плавания Джеймса Кука "Индевор" неизменно называют барком.

Существовало несколько версий судьбы барка после кругосветного путешествия. По одной — парусник окончил свои дни на Темзе. Согласно другой версии, корабль после кругосветного плавания продали французу-торговцу, переименовавшему его в La Liberte. Француз, в свою очередь, переправил его в Северную Америку, чтобы использовать как китобойное судно. Третья версия, о корабле "Лорд Сандвич", судя по всему является правдивой.

Ранее НВ сообщало, что на набережной островка Скепсхольмен в центре столицы Швеции Стокгольма обнаружили остатки королевского флагмана XVII века. Археологи из Стокгольмского Морского Музея полагают, что корабль был в основном построен в период между 1612 и 1614 годами.