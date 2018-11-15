У кого-то есть план. Ученые показали, как жизнь передается от звезды к звезде по Млечному пути

Ученые из Гарвардского университета создали математическую модель, которая показывает, что жизнь может распространяться от звезды к звезде по Млечному пути.

Гипотеза о панспермии — переносе живых организмов в космосе — не нова, однако никогда прежде не рассматривалась в таких масштабах.

Ученые создали компьютерную модель, которая показывает, что Млечный путь может содержать систему обмена компонентами для зарождения жизни.

Результаты исследования уже доступны онлайн и скоро будут опубликованы в авторитетном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В чем суть исследования?

Группа ученых из Центра астрофизики Гарвардского университета провела исследование, целью которого было понять, может ли панспермия существовать в масштабах галактики, например, такой как наш Млечный путь.

Уникальность исследования заключается в том, что до сих пор большинство подобных работ рассматривали лишь вероятность распространения жизни в рамках Солнечной системы (чаще всего — между Марсом и Землей). Некоторые затрагивали возможность обмена компонентами для зарождения жизни с окрестными звездами. Но в масштабах галактики эту гипотезу никто подробно не рассматривал.

Исследователи во главе с Айданом Гинсбургом, профессором Института теории и компьютерных вычислений Гарвардского университета, попытались сопоставить эту гипотезу с масштабом Млечного пути.

По словам Абрахама Лоеба, известного физика-теоретика, также принимавшего участие в исследовании, ученые вдохновлялись первым межзвездным астероидом Оумуамуа, прилетевшим в Солнечную систему. Первым, по крайней мере, за время современных астрономических наблюдений.

Лоеб считает, что астероид мог быть притянут в Солнечную систему благодаря гравитационному взаимодействию с Солнцем и Юпитером.

«Солнечная система действует как «рыбацкая сеть» для межзвездных объектов такого типа, - поясняет Лоеб. - Поэтому в ней в любой конкретный момент времени находятся тысячи объектов, которые прилетели из межзвездного пространства».

Следовательно, как минимум, часть из этих объектов могли прибыть из других солнечных систем.

Также рассматривая эту гипотезу в масштабе галактики, следует понимать, что двойные звездные системы, например, Альфа Центавра, могут обеспечивать еще более мощный эффект «рыбаловной сети», подчеркивает Лоеб. Например, они могут притянуть к себе и объект размером с Землю.

По словам Гинсбурга, ученые предполагают, что чаще всего «путешественники» будут каменистыми объектами, но в принципе, это могут быть и кометы, состоящие преимущественно из льда.

«В независимости от своей структуры, эти объекты могут быть вытолкнуты из своей родной солнечной системы по тем или иным причинам, и отправлены в путешествие на расстояния в световые годы», - поясняет Гинсбург.

По его словам, звездные системы, расположенные ближе к центру Млечного пути, могут быть мощным «двигателем» для распространения жизни по всей галактике.

«Мы подсчитали, сколько каменистых объектов, которые выбрасываются из одной планетной системы, могут быть «захвачены» другими система в Млечном пути», - рассказывает Лоеб.

«Наша модель включала подсчет ускорения объектов и потенциальную вероятность их «захвата», - добавляет Гинсбург.

Ученые построили формулу, в которой было несколько ключевых переменных, включая размер объекта, его скорость, а также потенциальное время существования жизни в условиях открытого космоса.

По словам Гинсбурга, до сих пор никто не осуществлял таких подсчетов.

Математическая модель показывает, что даже если свести все параметры к «худшим сценариям», все же очевидно - если жизнь может «выжить» в открытом космосе миллион лет, то могут существовать миллионы объектов такого же размера как Оумуамуа. И они могут переносить жизнь между планетными системами. Иными словами, это больше не просто допущение.

Из этого следует, что панспермия не обязательно ограничивается рамками солнечной системы, но может быть явлением воистину глобального галактического масштаба. Больше того, теоретически возможен обмен и между галактиками.

Распространение жизни

Понятие панспермия существует уже более двух тысячелетий. Оно появилось еще в работах древнегреческого философа Анаксагора.

Это слово используется как короткое и емкое название гипотезы о том, что жизнь как таковая может распространяться в космическом пространстве при помощи метеоритов, астероидов, планетоидов и прочих астрономических объектов.

Первые научные описания этой гипотезы появились в XIX веке. В XX веке евангелистом этой теории выступил британский астроном и писатель-фантаст Фред Хойл. В частности, он активно отстаивал гипотезу о том, что космическая пыль в межзвездном пространстве содержит органические вещества, что является инструментом для распространения жизни во Вселенной.

Однако на сегодня основные сторонники панспермии говорят о несколько ином предположении. Его суть в том, что микроорганизмы и химические компоненты, необходимые для зарождения и развития биологических форм жизни, могут выжить длительное время в условиях открытого космоса. Речь идет о действительно больших промежутках времени, которые требуются для того, чтобы вышеупомянутые астрономические объекты могли пересечь огромные пространства, разделяющие звездные системы.